Хліб із гарбузом: рецепт по-справжньому осінньої випічки

Хліб із додаванням гарбуза виходить дуже яскравим на колір і має дуже незвичайний приємний смак.

Пізня осінь — сезон гарбуза. У кулінарії його активно використовують для приготування супів, десертів, каш, запікають цілим і готують багато інших і найрізноманітніших страв. Кулінарна блогерка Світлана Бауер розповіла і показала, як використовувати гарбуз для приготування хліба. Випічка виходить ароматною та з цікавим смаком. Спробуйте, і такий хліб скрасить осінній похмурий день.

Хліб із гарбузом

Інгредієнти:

гарбуз – 300 г;

тепле молоко – 200 мл;

яйця – 1 шт;

сіль – 1 ч. л;

цукор – 1 ч. л;

свіжі дріжджі – 20 г (або сухі 7 г);

вершкове масло (розтоплене) – 30 г;

борошно – 650-700 г.

Спосіб приготування:

Очищений гарбуз нарізати на невеликі шматочки і подрібнити в блендері разом із теплим молоком до отримання однорідного пюре. В отриману масу додати дріжджі, цукор, яйце, сіль і розтоплене вершкове масло. Ретельно перемішати.

Поступово ввести борошно, замісити тісто, яке злегка липне до рук, і поставити на вистоювання в тепле місце приблизно на годину, доки воно не збільшиться в об'ємі вдвічі.

Тісто розкачати в прямокутник завтовшки близько 0,5 см. Змастити тісто оливковою олією і посипати приправами за смаком (наприклад, орегано, базилік, сухий часник або будь-яким насінням за смаком).

Нарізати тісто на квадрати й акуратно укласти їх гармошкою в змащену олією форму, дати відпочити 30 хвилин.

Випікати хліб у заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 50 хвилин, поки він не стане золотистого кольору.

Дати хлібу трохи охолонути у формі й можна його діставати. Подавати теплим з маслом або будь-яким улюбленим соусом.

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