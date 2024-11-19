Хлеб с тыквой: рецепт по-настоящему осенней выпечки

Хлеб с добавлением тыквы получается очень ярким на цвет и имеет очень необычный приятный вкус.

Поздняя осень – сезон тыквы. В кулинарии ее активно используют для приготовления супов, десертов, каш, запекают целиком и готовят много других и самых разнообразных блюд. Кулинарный блогер Светлана Бауэр рассказала и показала, как использовать тыкву для приготовления хлеба. Выпечка получается ароматным и с интересным вкусом. Попробуйте, и такой хлеб скрасит осенний пасмурный день.

Хлеб с тыквой

Ингредиенты:

тыква — 300 гр;

теплое молоко — 200 мл;

яйца — 1 шт;

соль — 1 ч. л;

сахар — 1 ч. л;

свежие дрожжи — 20 гр (или сухие 7 гр);

сливочное масло (растопленное) — 30 гр;

мука — 650–700 гр.

Способ приготовления:

Очищенную тыкву нарезать на небольшие кусочки и измельчить в блендере вместе с теплым молоком до получения однородного пюре. В полученную массу добавить дрожжи, сахар, яйцо, соль и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешать.

Постепенно ввести муку, замесить тесто, которое слегка липнет к рукам, и поставить на расстойку в теплое место примерно на час, пока оно не увеличится в объеме вдвое.

Тесто раскатать в прямоугольник толщиной около 0,5 см. Смазать тесто оливковым маслом и посыпать приправами по вкусу (например, орегано, базилик, сухой чеснок или любыми семечками по вкусу).

Нарезать тесто на квадраты и аккуратно уложить их гармошкой в смазанную маслом форму, дать отдохнуть 30 минут.

Выпекать хлеб в заранее разогретой духовке при 180 градусов 50 минут, пока он не станет золотистого цвета.

Дать хлебу немного остыть в форме и можно его доставать. Подавать теплым с маслом или любым любимым соусом.

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