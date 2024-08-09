Настоящий вкус Италии за считанные минуты: рецепт фокаччи с оливками и розмарином

Фокачча считается предшественницей пиццы и готовили подобный плоский хлеб еще в Древнем Риме.

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Фокачча – это самый простой способ попробовать старинное блюдо, которое в Италии готовят с незапамятных времен. Это лепешка, или хлеб, который готовят из различных видов теста — либо дрожжевого, которое является основой для пиццы, либо пресного и сдобного. Традиционную фокаччу готовили вообще только из трех ингредиентов: муки, воды и оливкового масла. Рецептом поделились на сайте Paneangeli.

Согласно "Этимологиям" Исидора Севильского, слово focaccia, пишущееся на латыни как focacia, является производным женского рода от слова focacius — "запеченная в очаге".

В каждом регионе Италии фокаччу готовят по-своему. В Генуе: с солью и оливковым маслом, в Лигурии с сыром, копченой колбасой и острым перцем. А на юге – со свежими помидорами и оливками. С розмарином и крупной солью – это самый простой рецепт фокаччи, которую готовят везде и подают вместо хлеба.

Фокачча с оливками и розмарином

Ингредиенты

500 г белой муки;

8-10 г сухих быстродействующих дрожжей;

10 г сахара (2 чайные ложки);

1 чайная ложка соли с горкой;

2 столовые ложки оливкового масла;

325–350 мл теплой воды (37–40°C).

150 г зеленых оливок без косточек;

10 г измельченного свежего розмарина (2 чайные ложки);

2 столовые ложки оливкового масла;

крупная соль.

Просейте муку в большую миску и добавьте дрожжи. Сделайте углубление в горке муки, насыпьте сахар, соль и влейте масло. Все перемешайте вилкой, понемногу добавляя теплую воду.

Вымешивайте тесто на посыпанном мукой столе не менее 10 минут. Поместите тесто обратно в посыпанную мукой миску, накройте влажной тканью и оставьте подниматься в теплом месте, пока его объем не увеличится вдвое.

Вмешайте в тесто 100 г мелко нарезанных оливок и мелко нарезанный розмарин. С помощью скалки раскатайте тесто в прямоугольный пласт и переложите его на противень (30х40 см), смазанный двумя столовыми ложками масла.

Остальные оливки нарежьте кружочками, распределите их по тесту с оставшимся розмарином и посыпьте крупной солью по вкусу. Сбрызните маслом и дайте снова подняться в теплом месте примерно на 20 минут.

Готовьте фокаччу 10–15 минут в предварительно разогретой духовке (электрическая: 200–225°C, конвекция: 190–200°C, газовая: 210–220°C).

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