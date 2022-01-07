"Зовнішні сили провокують "кольорову революцію" в Казахстані", – Сі Цзіньпін

Китай готовий допомогти Казахстану подолати "революційні труднощі" і завжди буде його надійним другом, сказав китайський лідер Сі Цзіньпін.

Китай виступив рішуче проти будь-яких сил, які підривають стабільність та безпечне життя в Казахстані. Про це повідомив глава Китаю Сі Цзіньпін у посланні президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву, пише китайське агентство Xinhua.

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"Китай категорично відкидає спроби зовнішніх сил спровокувати в Казахстані заворушення, "кольорову революцію" та завдати шкоди дружбі з Китаєм", – зазначив китайський лідер.

[ + – ] Цзіньпін заявив, що китайський народ завжди підтримає казахів Фото: Global Look Press

За інформацією близького до влади Китаю видання Global Times, Сі Цзіньпін висловив співчуття Токаєву у зв'язку з загиблими в результаті революції.

"Токаєв вжив ефективних заходів і у вирішальний момент швидко вирівняв ситуацію, показавши відповідальність перед країною та народом", – йдеться у посланні.

Влада Китаю заявила про готовність запропонувати допомогу Казахстану у "подоланні труднощів".

"Незважаючи на виклики та ризики, з якими стикається Китай, він завжди залишиться надійним другом та партнером Казахстану. Китайський народ завжди підтримає казахів", — підсумував глава Китаю.

Нагадаємо, що країни ОДКБ запропонували Казахстану військову допомогу для придушення протестів. Як говорив Токаєв, "миротворці" ОДКБ виконуватимуть функції "прикриття та забезпечення".

Сам Токаєв 7 січня у зверненні до народу звинуватив у протестах "зарубіжних діячів" і наказав військовим стріляти на поразку.

Найбільш напружена ситуація зараз у казахському місті Алмати. У ніч на 7 січня у центрі міста стріляли, тіла загиблих бачили на дорогах та в авто.