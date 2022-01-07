"Зовнішні сили провокують "кольорову революцію" в Казахстані", – Сі Цзіньпін
Китай готовий допомогти Казахстану подолати "революційні труднощі" і завжди буде його надійним другом, сказав китайський лідер Сі Цзіньпін.
Китай виступив рішуче проти будь-яких сил, які підривають стабільність та безпечне життя в Казахстані. Про це повідомив глава Китаю Сі Цзіньпін у посланні президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву, пише китайське агентство Xinhua.
"Китай категорично відкидає спроби зовнішніх сил спровокувати в Казахстані заворушення, "кольорову революцію" та завдати шкоди дружбі з Китаєм", – зазначив китайський лідер.
За інформацією близького до влади Китаю видання Global Times, Сі Цзіньпін висловив співчуття Токаєву у зв'язку з загиблими в результаті революції.
"Токаєв вжив ефективних заходів і у вирішальний момент швидко вирівняв ситуацію, показавши відповідальність перед країною та народом", – йдеться у посланні.
Влада Китаю заявила про готовність запропонувати допомогу Казахстану у "подоланні труднощів".
"Незважаючи на виклики та ризики, з якими стикається Китай, він завжди залишиться надійним другом та партнером Казахстану. Китайський народ завжди підтримає казахів", — підсумував глава Китаю.
Нагадаємо, що країни ОДКБ запропонували Казахстану військову допомогу для придушення протестів. Як говорив Токаєв, "миротворці" ОДКБ виконуватимуть функції "прикриття та забезпечення".
Сам Токаєв 7 січня у зверненні до народу звинуватив у протестах "зарубіжних діячів" і наказав військовим стріляти на поразку.
Найбільш напружена ситуація зараз у казахському місті Алмати. У ніч на 7 січня у центрі міста стріляли, тіла загиблих бачили на дорогах та в авто.