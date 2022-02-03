Путин похвастался "беспрецедентно высоком уровнем партнерства" России с Китаем

В преддверии своего визита в Китай Путин опубликовал в китайском издании "Синьхуа" статью под названием "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее".

Отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентного уровня всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в своей статье "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее" для китайского агентства "Синьхуа" накануне визита в Китай. Она опубликована на сайте президента России.

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Глава Кремля подчеркнул, что "российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее".

Также Путин в своей статье отметил, что Россия и Китай играют "важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке", страны "способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер". Он заявил, что Москва и Пекин совместно работают над укреплением центральной координирующей роли ООН в мировых делах, стремятся "не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН".

В своей публикации Путин также назвал ключевые достижения сотрудничества между РФ и Китаем и начертил перспективы:

По итогам 2021 года взаимный товарооборот между странами вырос более чем на треть, и превысил 140 миллиардов долларов. В планах Кремля достичь объема торговли на уровне 200 миллиардов долларов в год. РФ и Китай сотрудничают в таких отраслях, как сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры.

Страны увеличивают расчеты в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния односторонних санкций.

Китай и Россия активно сотрудничают в энергетической отрасли. "Росатом" участвует в строительство на китайских АЭС четырех новых энергоблоков.

Стороны развивают партнерство в медицинской, информационно-коммуникационной, космической областях.

Путин поблагодарил соседей за помощь в налаживании производства в Китае российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт",

С помощью китайских инвестиции и технологии Россия собирается ускорить социально-экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Здесь уже начали модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Глава Кремля также заявил, что он уверен, что XXIV зимние Олимпийские игры Пекин сможет провести на самом высоком уровне.

Также он рассказал, что в ходе визита он с главой КНР Си Цзиньпином собираются обсудить ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.

Путин прибудет в Пекин 4 февраля по приглашению Си Цзиньпина. Президент РФ будет присутствовать на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Напомним, центральное телевидение Китая выпустило сюжет о предстоящей встрече лидеров стран, в котором главу Кремля назвали "политиком мирового уровня". Путин в свою очередь в долгу не остался, и рассказал, как Си Цзиньпиню удалось поднять экономику Китая за последние годы.

Ранее Фокус сообщал, что Си Цзиньпин мог попросить Путина отложить вторжение в Украину из-за Олимпиады. По информации издания Bloomberg, председатель КНР с помощью Олимпийских игр хочет укрепить свой статус и переизбраться на второй срок, а эскалация военного конфликта в Украине может "затмить" соревнования.

Впрочем, Китай назвал фейком просьбу Си Цзиньпина к Путину не нападать на Украину и "не портить праздник". Также Китай выступил за дипломатическое урегулирование конфликта в Украине и призвал стороны соблюдать Минские соглашения.