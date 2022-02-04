Путіна в Пекіні зустрічали лише люди у білих костюмах

Під час зустрічі Володимир Путін та Сі Цзіньпінь не потиснули руки, а просто помахали один одному.

Президента Російської Федерації Володимира Путіна, який сьогодні, 4 лютого, прибув із офіційним візитом до Китаю, в аеропорту Пекіна зустріли лише люди у білих костюмах. Про це повідомив російський Telegram-канал RIA_Kremlinpool, який опублікував відеоролик про приліт глави Кремля до КНР.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зазначається, що, зазвичай, високого гостя в аеропорту зустрічають офіційні особи країни. Але цього разу президента РФ біля трапу літака ніхто не зустрічав, він побачив лише кількох людей у білих костюмах та халатах.

Telegram-канал пише, що це пов'язано зі зміною протоколу зустрічі офіційних делегацій у зв'язку з пандемією коронавірусу та жорсткими заходами влади Китаю щодо боротьби з нею.

Ким були люди у білих костюмах — співробітниками служби протоколу КНР, медиками чи працівниками аеропорту, не повідомляється.

Зазначимо, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна в Пекіні вже відбулася. За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, переговори лідерів країн були "партнерськими та субстантивними".

Як повідомляють ЗМІ, під час зустрічі Володимир Путін та Сі Цзіньпінь не потиснули руки, а просто помахали один одному — це також пов'язано із протиепідемічними заходами.

Це перший візит глави Росії до Китаю після початку пандемії коронавірусу.

Увечері президент Росії буде присутнім як гість на церемонії офіційного відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

Нагадаємо, напередодні свого візиту до Китаю Путін опублікував у китайському виданні "Сіньхуа" статтю під назвою "Росія та Китай: стратегічне партнерство, орієнтоване в майбутнє", в якій заявив, що російсько-китайські відносини всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії досягли безпрецедентного рівня" .