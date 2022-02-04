Путина в Пекине встречали только люди в белых костюмах

Во время встречи Владимир Путин и Си Цзиньпинь не пожали руки, а просто помахали друг другу.

Президента Российской Федерации Владимира Путина, который сегодня, 4 февраля, прибыл с официальным визитом в Китай, в аэропорту Пекина встретили только люди в белых костюмах. Об этом сообщил российский Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который опубликовал видеоролик о прилете главы Кремля в КНР.

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Отмечается, что обычно высокого гостя в аэропорту встречают официальные лица страны. Но в этот раз президента РФ у трапа самолета никто не встречал, он увидел только нескольких людей в белых костюмах и халатах.

Telegram-канал пишет, что это связано с изменением протокола встречи официальных делегаций в связи с пандемией коронавируса и жесткими мерами властей Китая по борьбе с ней.

Кем были люди в белых костюмах – сотрудниками службы протокол КНР, медиками или работниками аэропорта, не сообщается.

Отметим, что встреча президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в Пекине уже состоялась. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, переговоры лидеров стран были "партнерскими и субстантивными".

Как сообщают СМИ, во время встречи Владимир Путин и Си Цзиньпинь не пожали руки, а просто помахали друг другу — это также связано с противоэпидемическими мерами.

Это первый визит главы России в Китай после начала пандемии коронавируса.

Вечером президент России будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Напомним, в преддверии своего визита в Китай Путин опубликовал в китайском издании "Синьхуа" статью под названием "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее", в которой заявил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня".