Створюють нову Холодну війну. Китай прямо звинуватив США в початку війни в Україні

Спікер МЗС КНР закликав Сполучені Штати сприяти мирним переговорам щодо закінчення бойових дій.

Китай поклав відповідальність за повномасштабну війну РФ проти України на Сполучені Штати. Про це свідчить заява речника МЗС КНР Чжао Ліцзяня, оприлюднена на сайті відомства у вівторок, 19 липня.

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"Як ті, хто розпочав кризу в Україні та найбільший чинник, що його підживлює, США повинні глибоко задуматися про свої помилкові дії з надання крайнього тиску та роздування вогню щодо українського питання", — сказав представник зовнішньополітичного відомства Китаю.

Також Ліцзянь закликав США припинити "розігрувати блокову конфронтацію та створювати нову Холодну війну". На думку представника МЗС Китаю, Штати мають сприяти врегулюванню української кризи шляхом створення умов для мирних переговорів між заінтересованими сторонами.

Нагадаємо, нещодавно американські ЗМІ з посиланням на дані китайської митниці повідомили, що КНР із початку вторгнення в Україну почала постачати РФ більше електроніки, яка допомагає росіянам вести війну.

Також ми писали про те, як у Державному департаменті США визнали, що Китай фактично став на бік Росії щодо повномасштабної війни проти України. Американська влада зазначила, що Пекін "луною повторює" тези російської пропаганди і "багато в чому досі заперечує звірства" військ РФ.