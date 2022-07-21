Силовий розгін та танки: як у Китаї придушували протести ошуканих вкладників (фото, відео)

У китайських провінціях Хенань та Аньхой спалахнув банківський скандал — люди вимагали повернути заблоковані депозити. Влада відреагувала жорстко — кинула на вулиці військових та танки. Фокус докладно розповідає про протести в Китаї.

Епіцентром заворушень стала столиця провінції Хенань, місто Чженчжоу. Банківські махінації місцевих аферистів та бойкот іпотечних виплат незадоволеними покупцями житла стали головними причинами протестів майже 1000 вкладників, пише китайська газета The South China Morning Post.

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Шахрайство призвело до втрати депозитів на суму 6 млрд доларів. П'ять сільгоспбанків заморозили гроші на рахунках фізосіб, чиновники просили громадян почекати із виплатами. Банки пояснювали проблему оновлення системи.

Протести в Китаї — танки та силові розгони

Про застосування сили проти громадян 11 липня повідомляла радіостанція ВВС. Цього дня сотні людей у провінції Хенань вийшли з транспарантами до центрального банку в Чженчжоу.

Поліцейські сказали їм розійтися, за деякий час до протестувальників підійшла група чоловіків. Імовірно, це були співробітники служби безпеки, одягнені в цивільне.

[ + – ] Десятки людей потрапили до лікарень після сутичок із силовиками

"Група людей без поліцейської форми кинулася до нас. Вони сильно побили чоловіків. Я побачила поряд чоловіка в окулярах з кров'ю по всьому обличчю, мені було особливо страшно в той момент", — описала ситуацію учасниця демонстрації, на прізвище Ван.

Великі протести в Китаї проходили 23 травня — тисячі людей вийшли на вулиці, але поліція розігнала демонстрантів. Силовики били протестувальників, валили їх на землю і заштовхували до автобусів.

[ + – ] Людей били співробітники служби безпеки, одягнені в цивільне

Десятки людей опинилися в лікарнях після побиття. Одна з них — жінка, на прізвище Фен, яка була на 2-му місяці вагітності, розповіла The New York Times, що чоловіки у білих сорочках затягли її за волосся та руки до автобуса. Там поліцейські били кількох демонстрантів.

Жінку відвезли до лікарні через болі у шлунку, але в госпіталізації їй відмовили.

Хвилювання були у провінціях Аньхой та Шаньдунь. Щоб захистити банки, на вулиці міського округу Жичжао виставили військову техніку.

[ + – ] Проти мирних людей виставили танки та військових

У китайській соцмережі Weibo писали про застосування танків. Деякі користувачі зазначали, що військова техніка їхала повз збори через зміну дислокації при військових навчаннях.

[ + – ] Розгони протестувальників військовою технікою порівнювали з різаниною на площі Тяньаньмень у 1989 році

Китайська влада намагається блокувати відео очевидців у китайському сегменті TikTok та Weibo.

Індійська газета The Print порівняла розгони протестувальників військовою технікою з різаниною на площі Тяньаньмень у Пекіні 1989 року. Протести студентів придушила Народно-визвольна армія, використовуючи вогнепальну зброю та бронетехніку. Внаслідок таких дій, за різними оцінками, загинули кілька тисяч людей.

Щоб не допустити масових зборів, китайська влада керувала кодами здоров'я для обмеження переміщення хворих на COVID-19. Ті, хто виходив на мітинги в Чженчжоу, помітили, що після прибуття в місто їх статус у додатку змінювався на червоний — заборонив відвідування громадських місць.

Протести у Китаї — історія конфлікту вкладників та банків

Жителі китайських регіонів майже 3 місяці вимагають повернути гроші на ощадні рахунки в банках через онлайн-платформи.

[ + – ] Китайські вкладники зібралися під відділенням центрального банку Чженчжоу

У квітні вкладникам закрили доступ до грошей через підозру у фінансовому шахрайстві власників банків. На вулиці вийшли незадоволені іпотекою — люди не платять за кредитами за недобудовані житлові будинки.

У Чженчжоу 21 липня протестувальники оточили відділення місцевого центрального банку.

Скандал привернув увагу до 4 тисяч малих та середніх банків. Прагнучи зміцнити довіру вкладників, влада провінцій Хенань і Аньхой 15 липня розпочала виплати дрібним вкладникам після проведених владою розслідувань і арештів підозрюваних, пише Reuters.

Чиновники провінції Хенань пообіцяли з 25 липня розпочати другий раунд виплат клієнтам від чотирьох місцевих банків.

[ + – ] Люди бояться, що ніколи не побачать накопичених грошей

Поліція продовжує розслідування, деяких підозрюваних затримано. Організатором шахрайської схеми назвали афери компанію Henan New Fortune Group та людину, на ім'я Лу І.

За даними слідства, Henan New Fortune Group незаконно використала сторонні платформи та фондових брокерів для залучення вкладників. Схема працювала з 2011 року і включала створення онлайн-платформ для просування фінансових продуктів.

Газета The New York Times зазначає, що демонстранти не вірять у зусилля влади та поліції. Люди бояться, що вже ніколи не побачать накопичених грошей.

Нагадаємо, що Китай звинуватив США у розв'язанні війни в Україні. Спікер китайського МЗС закликав Штати припинити "розігрувати блокову конфронтацію та створювати нову Холодну війну".

Фокус уже писав, що КНР допомагає Росії доставити електроніку для проведення повномасштабної війни в Україні.