Президент Шри-Ланки бежал из страны, на его место назначили исполняющего обязанности

После штурма президентского дворца Готабая Раджапакса с супругой и детьми в сопровождении личной охраны улетел на Мальдивы на борту военного самолета. Это произошло за несколько часов до его официальной отставки.

Сегодня утром 73-летний президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из страны на Мальдивы. Это произошло за пару часов до его официальной отставки по требованию граждан. Об этом пишет информационное агентство AP со ссылкой на неназванного источника.

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Как стало известно, он улетел на борту военного самолета в Мале, столицу Мальдивских островов, вместе с женой, детьми и телохранителями.

Позже отъезд президента подтвердил и офис премьер-министра Шри-Ланки, сообщает Al Jazeera.

Спикер парламента островного государства Махинда Япа Абеивардена, в свою очередь, рассказал, что премьер-министр Ранил Викрамасингхе назначен исполняющим обязанности президента, уточняет издание. Уже в этой должности он объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения.

Тем не менее, сотни демонстрантов в Коломбо продолжают занимать официальные резиденции президента и премьер-министра после штурма обоих зданий. Они продолжают требовать отставки и самого Викрамасингхе, ставшего исполняющим обязанности главы государства.

Напомним, 9 июля тысячи протестующих на Шри-Ланке взяли штурмом дворец президента в столице страны Коломбо. Главу государства Готабая Раджапаска заранее вывезли из дома в безопасное место. В результате уличных столкновений пострадали более 20 человек.

Позже в этот же день демонстранты подожгли дом премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе.