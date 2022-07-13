Президент Шрі-Ланки втік із країни, на його місце призначили виконувача обов'язків

Після штурму президентського палацу Готабая Раджапакса з дружиною та дітьми в супроводі особистої охорони відлетів на Мальдіви на борту військового літака. Це сталося за кілька годин до його офіційної відставки.

Сьогодні вранці 73-річний президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік із країни на Мальдіви. Це сталося за кілька годин до його офіційної відставки на вимогу громадян. Про це пише інформаційне агентство AP із посиланням на неназване джерело.

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Як стало відомо, він полетів на борту військового літака в Малі, столицю Мальдівських островів, разом із дружиною, дітьми й охоронцями.

Пізніше від'їзд президента підтвердив офіс прем'єр-міністра Шрі-Ланки, повідомляє Al Jazeera.

Спікер парламенту острівної держави Махінда Япа Абеївардена, зі свого боку, розповів, що прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе призначено виконувачем обов'язків президента, уточнює видання. Вже на цій посаді він оголосив про запровадження в країні режиму надзвичайного стану.

Проте сотні демонстрантів у Коломбо продовжують займати офіційні резиденції президента та прем'єр-міністра після штурму обох будівель. Вони продовжують вимагати відставки і самого Вікрамасінгхе, який виконував обов'язки глави держави.

Нагадаємо, 9 липня тисячі протестувальників на Шрі-Ланці взяли штурмом палац президента в столиці країни Коломбо. Главу держави Готабая Раджапаску заздалегідь вивезли з дому в безпечне місце. Внаслідок вуличних зіткнень постраждали понад 20 людей.

Пізніше цього ж дня демонстранти підпалили будинок прем'єр-міністра Шрі-Ланки Раніла Вікрамасінгхе.