Протестувальники підпалили будинок прем'єр-міністра Шрі-Ланки (відео)

Учасники протестів через небувалу економічну кризу увірвалися до будинку прем'єр-міністра та підпалили його. А після штурму палацу президент країни пообіцяв піти у відставку.

У столиці Шрі-Ланки Коломбо учасники протестів оточили приватний будинок прем'єр-міністра, у будинку почалася пожежа. Це сталося за кілька годин після того, як тисячі протестувальників зайшли в офіційну резиденцію президента Готабая Раджапакса. Про це повідомляє ВВС.

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"Протестувальники увірвалися до приватного будинку прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе та підпалили його", — про це журналістам повідомив співробітник офісу прем'єра.

Залишається невідомим, де був сам прем'єр під час штурму будинку.

Вікрамасінгхе проживає зі своєю сім'єю у приватному будинку, відомому як "П'ятий провулок", а державні питання вирішує в офіційній резиденції під назвою "Храмові дерева".

На тлі безпрецедентної економічної кризи Шрі-Ланку охопила хвиля протестів, які тривають уже кілька місяців. Прем'єр-міністр уже погодився піти у відставку та сформувати повнопартійний уряд.

Президент Раджапакса подасть у відставку

Після штурму палацу протестувальниками президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса заявив, що 13 липня подасть у відставку. Про це заявив речник парламенту Махінда Япа Абеявардена.

Побиття журналістів спецназом

[ + – ] Протести у Шрі-Ланці

Місцева преса повідомляє про напади та побиття спецназівцями журналістів, які висвітлювали протестні виступи біля приватного будинку прем'єра. Працівників ЗМІ кидали на землю та жорстоко били. Одному співробітнику преси, який опублікував перший знімок із президентського палацу після штурму, розбили голову, медики надали йому допомогу, наклали шви.

Автор блоку новин пообіцяв, що стосовно винних поліцейських будуть застосовані юридичні заходи, оскільки місцева конституція захищає свободу преси.

Раніше Фокус повідомляв, що протестувальники у Шрі-Ланці розкрили гараж у палаці президента. Після цього стало відомо, що президент Шрі-Ланки може залишити країну на літаку через протестні виступи. Тисячі учасників протесту штурмували палац президента Готабая Раджапакси, при цьому постраждали багато протестувальників.