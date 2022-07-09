Протестующие подожгли дом премьер-министра Шри-Ланки (видео)

Участники протестов из-за небывалого экономического кризиса ворвались в дом премьер-министра и подожгли его. А после штурма дворца президент страны пообещал уйти в отставку.

В столице Шри-Ланки Коломбо участники протестов окружили частный дом премьер-министра, в доме начался пожар. Это произошло спустя несколько часов после того, как тысячи протестующих зашли в официальную резиденцию президента Готабая Раджапакса. Об этом сообщает BBC.

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"Протестующие ворвались в частный дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли его", — об этом журналистам сообщил сотрудник офиса премьера.

Остается неизвестным, где находился сам премьер во время штурма дома.

Викрамасингхе проживает со своей семьей в частном доме, известном как "Пятый переулок", а государственные вопросы решает в официальной резиденции под названием "Храмовые деревья".

На фоне беспрецедентного экономического кризиса Шри-Ланку охватила волна протестов, которые продолжаются уже несколько месяцев. Премьер-министр уже согласился уйти в отставку и сформировать полнопартийное правительство.

Президент Раджапакса подаст в отставку

После штурма дворца протестующими президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявил, что 13 июля подаст в отставку. Об этом заявил спикер парламента Махинда Япа Абеявардена.

Избиение журналистов спецназом

[ + – ] Протесты в Шри-Ланке

Местная пресса сообщает о нападениях и избиениях спецназовцами журналистов, освещавших протестные выступления возле частного дома премьера. Работников СМИ бросали на землю и жестоко избивали. Одному сотруднику прессы, который опубликовал первый снимок из президентского дворца после штурма, разбили голову, медики оказали ему помощь, наложили швы.

Автор новостного блока пообещал, что в отношении виновных полицейских будут применены юридические меры, т.к. местная конституция защищает свободу прессы.

Ранее Фокус сообщал, что протестующие в Шри-Ланке вскрыли гараж во дворце президента. После этого стало известно, что президент Шри-Ланки может покинуть покинуть страну на самолете из-за продолжающихся протестных выступлений. Тысячи участников протеста штурмовали дворец президента Готабая Раджапаксы, при этом пострадало много протестующих.