На Шрі-Ланці тисячі протестувальників узяли штурмом палац президента (відео)

Главу держави Готабая Раджапаска заздалегідь вивезли з дому у безпечне місце. Унаслідок вуличних зіткнень постраждали понад 20 осіб.

У суботу, 9 липня, сотні протестувальників увірвалися на територію резиденції президента Шрі-Ланки Готабая Раджапаска до Коломбо. Подробиці ситуації стали відомі агентству Reuters.

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Як показали на місцевому телеканалі NewsFirst, у штурмі будівлі в урядовому кварталі взяли участь тисячі людей, деякі з них прийшли з касками і несли в руках національні прапори. Правоохоронці та військові стріляли у повітря та виставили стіну зі щитів, але не змогли стримати величезний натовп, тому після швидкого зіткнення сотні громадян прорвалися всередину, заполонили коридори та приміщення, вигукуючи гасла з критикою президента Готабая Раджапаска, закликаючи його піти у відставку. Як повідомили джерела в медустановах, унаслідок протестів як мінімум 21 особу госпіталізували з різними травмами, серед них двоє поліцейських.

Незважаючи на дефіцит пального, багато жителів Шрі-Ланки приїхали до столиці з інших регіонів автобусами, автомобілями та потягами. 37-річний рибалка Сампат Перера дістався на переповненому автобусі з міста Негомбо, розташованого за 45 км від Коломбо. Чоловік заявив, що сильно постраждав через нестачу палива й інфляцію, яка в червні досягла рекордного показника 54,6%. Сампат Перера приїхав протестувати сподіваючись, що ситуація покращиться після відходу чинного президента.

Проте протестувальники не знайшли президента вдома. Два джерела в міністерстві оборони повідомили Reuters, що в п'ятницю, 8 липня, Готабая Раджапаска задля безпеки заздалегідь вивезли з офіційної резиденції перед початком запланованого мітингу. Прем'єр-міністр Раніл Вікремесінгхе скликав екстрені збори лідерів партій і парламенту, щоб обговорити ситуацію та прийти до швидкого вирішення, розповіли в його адміністрації. Інше урядове джерело повідомило, що прем'єр також перебрався зі свого будинку в безпечне місце.

Раніше писали, що прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе оголосив Шрі-Ланку банкрутом. Країна зіткнулася з найважчою кризою за останні 70 років після того, як її валютні резерви обрушилися, унаслідок чого уряду не вистачить доларів для оплати основних зарубіжних товарів, зокрема продуктів харчування, ліків і палива.

Як підкреслив Раніл Вікрамасінгхе, ситуацію посилила війна в Україні. Президент Готабая Раджапакса звернувся за допомогою до президента Росії Володимира Путіна і заявив, що провів "продуктивні переговори". Влада Шрі-Ланки розраховує, що росіяни нададуть їм кредит на купівлю палива.

Повідомляли також, що у квітні 2021 року Готабая Раджапакса заборонив використовувати хімічні добрива на Шрі-Ланці, тому країна отримала поганий урожай. Уряд скасував заборону та пообіцяв купити добрива для наступного посівного сезону, але держава вже опинилася на межі дефолту.