Через війну в Україні: прем'єр-міністр Шрі-Ланки оголосив країну банкрутом

Президент острівної держави попросив допомоги у Володимира Путіна. Готабая Раджапакса сподівається, що Росія надасть кредити для закупівлі палива та відновить рейси "Аерофлоту".

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе оголосив, що острівна держава є банкрутом. Про це пише CNN.

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Як зазначив глава уряду країни, переговори з Міжнародним валютним фондом про допомогу економіці, що впала, проходять у вкрай складних умовах.

"Ми беремо участь у переговорах як країна-банкрут. З цієї причини нам доведеться зіткнутися зі складнішою ситуацією, ніж на попередніх переговорах", — розповів Вікрамасінгхе, виступаючи в парламенті країни.

Він підкреслив, що через банкрутство керівництво держави має подати окремий план зі стійкості боргу Шрі-Ланки.

Як розповідають журналісти, країна переживає найважчу фінансову кризу за сімдесят років. Це сталося після того, як її валютні резерви впали до рекордно низького рівня, а доларів для оплати основних імпортних товарів, враховуючи продукти харчування, ліки та паливо, в державі не залишилося.

Як вважає міністр енергетики Шрі-Ланки Канчана Віджесекера, війна в Україні лише посилила ситуацію. Через глобальну кризу, викликану військовою агресією Росії, острівна держава зіткнулася з дефіцитом палива. Паралельно з цим зросли ціни на продукти.

У столиці країни Коломбо, як і в інших великих містах, сотням людей доводиться годинами стояти в черзі за паливом. Водночас вони періодично вступають у зіткнення з поліцією та військовими.

Глава уряду Шрі-Ланки сподівається, що звіт про реструктуризацію і стійкість боргу буде подано до МВФ до серпня цього року. Як тільки країна досягне угоди з міжнародною фінансовою організацією, буде підготовлено комплексну програму кредитної допомоги строком на чотири роки.

Допомога від Росії

Паралельно з цим президент країни Готабая Раджапакса звернувся за допомогою до президента РФ Володимира Путіна. Про це він написав у себе у Twitter.

"Я провів дуже продуктивні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним", — зокрема сказав глава держави.

Як стало відомо, Раджапакса сподівається, що Росія зможе допомогти Шрі-Ланці з наданням кредитом на закупівлю палива, а також відновить польоти "Аерофлоту".

Наприкінці травня стало відомо, що на Шрі-Ланці наростає продовольча криза. Уряд острова підтвердив дефолтний статус країни на тлі найгіршої економічної кризи за понад 70 років. Жителі Шрі-Ланки зіткнулися з дефіцитом продуктів і палива.

Нагадаємо, у рейтинговому агентстві Moody's підтвердили дефолт Росії.