Из-за войны в Украине: премьер-министр Шри-Ланки объявил страну банкротом

Президент островного государства попросил помощи у Владимира Путина. Готабая Раджапакса надеется, что Россия предоставит кредиты для закупки топлива и возобновит рейсы "Аэрофлота".

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил, что островное государство является банкротом. Об этом пишет CNN.

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Как отметил глава правительства страны, переговоры с Международным валютным фондом о помощи рухнувшей экономике проходят в крайне сложных условиях.

"Мы участвуем в переговорах как страна-банкрот. По этой причине нам предстоит столкнуться с более сложной ситуацией, чем на предыдущих переговорах", — рассказал Викрамасингхе, выступая в парламенте страны.

Он подчеркнул, что из-за банкротства руководство государства должно представить отдельный план по устойчивости долга Шри-Ланки.

Как рассказывают журналисты, страна переживает самый тяжелый финансовый кризис за семьдесят лет. Это случилось после того, как ее валютные резервы упали до рекордно низкого уровня, а долларов для оплаты основных импортных товаров, включая продукты питания, лекарства и топливо, в государстве не осталось.

Как считает министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, война в Украине лишь усугубила ситуацию. Из-за глобального кризиса, вызванного военной агрессией России, островное государство столкнулось с дефицитом топлива. Параллельно с этим выросли цены на продукты.

В столице страны Коломбо, как и других крупных городах, сотням людей приходится часами стоять в очереди за топливом. При этом они периодически вступают в столкновения с полицией и военными.

Глава правительства Шри-Ланки надеется, что отчет о реструктуризации и устойчивости долга будет представлен в МВФ к августу этого года. Как только страна достигнет соглашения с международной финансовой организацией, будет подготовлена ​​комплексная программа кредитной помощи сроком на четыре года.

Помощь от России

Параллельно с этим президент страны Готабая Раджапакса обратился за помощью к президент РФ Владимиру Путину. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Я провел очень продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным", — в частности, сказал глава государства.

Как стало известно, Раджапакса надеется, что Россия сможет помочь Шри-Ланке с предоставлением кредитом на закупку топлива, а также возобновит полеты "Аэрофлота".

В конце мая стало известно, что на Шри-Ланке нарастает продовольственный кризис. Правительство острова подтвердило дефолтный статус страны на фоне худшего экономического кризиса за более чем 70 лет. Жители Шри-Ланки столкнулись с дефицитом продуктов и топлива.

Напомним, в рейтинговом агентстве Moody's подтвердили дефолт России.