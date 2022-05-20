Голод и дефолт: на Шри-Ланке нарастает продовольственный кризис, — Reuters

Правительство острова подтвердило дефолтный статус страны на фоне худшего экономического кризиса за более чем 70 лет. Жители Шри-Ланки столкнулись с дефицитом продуктов и топлива.

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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе предупредил о нехватке продовольствия, поскольку островное государство борется с разрушительным экономическим кризисом. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как пишет издание, в настоящее время страна переживает острую нехватку иностранной валюты, топлива и лекарств, а экономическая активность замедлилась до минимума.

Продовольственный кризис и дефицит топлива

В апреле прошлого года президент страны Готабая Раджапакса запретил использование химических удобрений на Шри-Ланке, что привело к резкому сокращению урожайности. Позже правительство отменило запрет. Новый премьер-министр Шри-Ланки пообещал, что власти острова закупят достаточно удобрений для следующего посевного сезона, чтобы повысить урожайность.

Другая проблема связана с тем, что в стране острая нехватка топлива. Как пишет Reuters, люди сутками стоят в очереди за газовыми баллонами, чтобы дома приготовить еду.

"Без газа, без керосина мы ничего не можем сделать. Без еды мы умрем. Это произойдет на сто процентов", — сказал журналистам один из местных жителей.

В целом, цены на продукты питания в стране выросли почти на 50%.

Дефолт

Управляющий центрального банка Шри-Ланки Нандалала Вирасингхе подчеркнул, что страна сейчас находится в "упреждающем дефолте", поскольку истекла 30-дневная отсрочка для невнесенных платежей по внешнему долгу. Банкир заявил, что технически есть все основания называть государство дефолтным.

Островное государство стало первой страной, официально объявившей дефолт по своему долгу за 2 года.

Пик инфляции в Шри-Ланке ожидается на уровне около 40% в ближайшие пару месяцев.

Экономический кризис в стране возник в результате сочетания влияния коронавирусной пандемии, что также повлекло резкое уменьшение количества туристов, а также роста цен на нефть и популистского снижения налогов прошлым правительством.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует продовольствие как оружие в войне против Украины. Он призвал страну-агрессора прекратить блокирование украинских портов. Сегодня из Украины невозможно вывезти около 20 млн. тонн зерновых.

Ранее Фокус рассказывал, что война в Украине, по мнению глав стран Большой семерки, уже переросла в "глобальный кризис".