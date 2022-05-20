Голод та дефолт: на Шрі-Ланці наростає продовольча криза, — Reuters

Уряд острова підтвердив дефолтний статус країни на тлі найгіршої економічної кризи за понад 70 років. Жителі Шрі-Ланки зіштовхнулися з дефіцитом продуктів та палива.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Викрамасінгхе попередив про нестачу продовольства, оскільки острівна держава бореться з руйнівною економічною кризою. Про це повідомляє агентство Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Як пише видання, зараз країна переживає гостру нестачу іноземної валюти, палива та ліків, а економічна активність сповільнилася до мінімуму.

Продовольча криза та дефіцит палива

У квітні минулого року президент країни Готабая Раджапакса заборонив використання хімічних добрив на Шрі-Ланці, що призвело до різкого скорочення врожайності. Пізніше уряд скасував заборону. Новий прем'єр-міністр Шрі-Ланки пообіцяв, що влада острова закупить достатньо добрив для наступного посівного сезону, щоб підвищити врожайність.

Інша проблема пов'язана з тим, що в країні гостра нестача палива. Як пише Reuters, люди цілодобово стоять у черзі за газовими балонами, щоб удома приготувати їжу.

"Без газу, без гасу ми нічого не можемо зробити. Без їжі ми помремо. Це станеться на сто відсотків", — сказав журналістам один із місцевих жителів.

Загалом ціни на харчі в країні зросли майже на 50%.

Дефолт

Керівник центрального банку Шрі-Ланки Нандалала Вірасінгхе наголосив, що країна зараз перебуває в "запобіжному дефолті", оскільки закінчилася 30-денна відстрочка для невнесених платежів за зовнішнім боргом. Банкір заявив, що технічно є всі підстави називати державу дефолтною.

Острівна держава стала першою країною, яка офіційно оголосила дефолт за своїм боргом за 2 роки.

Пік інфляції у Шрі-Ланці очікують на рівні близько 40% у найближчі пару місяців.

Економічна криза в країні виникла внаслідок поєднання впливу коронавірусної пандемії, що також спричинило різке зменшення кількості туристів, а також зростання цін на нафту та популістського зниження податків минулим урядом.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує продовольство як зброю у війні проти України. Він закликав країну-агресора припинити блокування українських портів. Сьогодні з України неможливо вивезти близько 20 млн тонн зернових.

Раніше Фокус розповідав, що війна в Україні, на думку глав країн Великої сімки, вже переросла у "глобальну кризу".