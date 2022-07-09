На Шри-Ланке тысячи протестующих взяли штурмом дворец президента (видео)

Главу государства Готабая Раджапаска заранее вывезли из дома в безопасное место. В результате уличных столкновений пострадали более 20 человек.

В субботу, 9 июля, сотни протестующих ворвались на территорию резиденции президента Шри-ланки Готабая Раджапаска в Коломбо. Подробности ситуации стали известны агентству Reuters.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как показали на местном новостном телеканале NewsFirst, в штурме здания в правительственном квартале приняли участие тысячи человек, некоторые из них пришли с касками и несли в руках национальные флаги. Правоохранители и военные стреляли в воздух и выставили стену из щитов, но не смогли сдержать огромную толпу, поэтому после быстрого столкновения сотни граждан прорвались внутрь, заполонили коридоры и помещения, выкрикивая лозунги с критикой президента Готабая Раджапаска, призывая его уйти в отставку. Как сообщили источники в медучреждениях, в результате протестов как минимум 21 человека госпитализировали с различными травмами, среди них двое полицейских.

Несмотря на дефицит горючего, многие жители Шри-Ланки приехали в столицу из других регионов на автобусах, автомобилях и поездах. 37-летний рыбак Сампат Перера добрался на переполненном автобусе из города Негомбо, расположенном в 45 км от Коломбо. Мужчина заявил, что сильно пострадал из-за нехватки топлива и инфляции, которая в июне достигла рекордного показателя в 54,6%. Сампат Перера приехал протестовать надеясь, что ситуация улучшится после ухода действующего президента.

Однако протестующие не нашли президента дома. Два источника в министерстве обороны сообщили Reuters, что в пятницу, 8 июля, Готабая Раджапаска в интересах безопасности заранее вывезли из официальной резиденции перед началом запланированного митинга. Премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал экстренное собрание лидеров партий и парламента, чтобы обсудить ситуацию и прийти к быстрому решению, рассказали в его администрации. Другой правительственный источник сообщил, что премьер также перебрался из своего дома в безопасное место.

Ранее писали, что премьер-министр Ранил Викрамасингхе объявил Шри-Ланку банкротом. Страна столкнулась с самым тяжелым кризисом за последние 70 лет после того, как ее валютные резервы обрушились, в результате правительству не хвататет долларов для оплаты основных зарубежных товаров, в том числе продуктов питания, лекарства и топлива.

Как подчеркнул Ранил Викрамасингхе, ситуацию усугубила война в Украине. Президент Готабая Раджапакса обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и заявил, что провел "продуктивные переговоры". Власти Шри-Ланки рассчитывают, что россияне предоставят им кредит на покупку топлива.

Сообщали также, что в апреле 2021 года Готабая Раджапакса запретил использовать химические удобрения на Шри-Ланке, поэтому страна получила плохой урожай. Правительство отменило запрет и пообешало купить удобрения для следующего посевного сезона, но государство уже оказалось на грани дефолта.