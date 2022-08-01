Протести в Іраку: у Багдад ввели військових для охорони держструктур (фото, відео)

Демонстранти не погодилися із призначенням на посаду прем'єр-міністра Мохаммеда ас-Судані, якого вважають ставлеником Ірану. Сотні людей прорвалися до парламенту, а сили безпеки стримували їхній тиск.

Іракські військові та всі сили готові захищати урядові будівлі та дипломатичні місії в Багдаді через хвилю протестів прихильників впливового шиїтського імама Муктади ас-Садра біля будівлі парламенту. Про це заявив представник збройних сил країни Ях'я Расул в інтерв'ю Al Arabiya.

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Демонстранти не схвалили можливе призначення на посаду прем'єр-міністра Мохаммеда ас-Судані, якого вважають ставлеником Ірану. Прихильники ас-Садра 28 липня прорвалися до парламенту в "зеленій зоні" Багдада, яку охороняють, але будівлю взяли під контроль силовики.

Расул заявив про стабільну ситуацію у столиці. Сили безпеки проводять запобіжні розвідоперації, щоб не допустити провокації та заколотів.

За словами військового, всі дороги до столиці відчинили. У "зеленій зоні" рух відновився, там розгорнули додаткові сили безпеки.

[ + – ] У "зеленій зоні" Багдада розгорнули додаткові сили безпеки

Військові та служби безпеки заявили про невтручання у політичні справи країни, повідомила іракська телемережа Al Sumaria.

"Обов'язок сил безпеки полягає у захисті демонстрантів, державної та приватної власності, запобіганні порушенням порядку та припиненні діяльності порушників. Чутки про те, що сили безпеки стануть частиною заворушень, не правдиві", — наголосили силовики.

Протести в Іраку – демонстранти штурмували парламент

Сотні демонстрантів-прихильників ас-Садра 27 липня увірвалися до іракського парламенту. Під час штурму в будівлі не було депутатів, протестувальників зустріли сили безпеки, повідомив канал Al Jazeera.

Прем'єр-міністр Мустафа аль-Кадімі закликав протестувальників негайно залишити "зелену зону". Поліція використовувала водомети для придушення тиску демонстрантів, які змогли знести бетонні огорожі.

[ + – ] Сотні демонстрантів-прихильників ас-Садра увірвалися до іракського парламенту

Внаслідок протестів щонайменше 125 осіб отримали поранення — 100 демонстрантів та 25 співробітників силових структур.

Політична ситуація в Іраку – що спричинило хвилювання

Ірак зіткнувся з гострою політичною кризою у жовтні 2021 року. Парламент не міг обрати нового главу уряду та президента країни. За підсумками дострокових виборів, прихильники ас-Садра отримали найбільше мандатів (1/4 з 329), але цього не вистачило для формування уряду.

Прихильники ас-Садра вимагають розпустити парламент, провести нові вибори та змінити федеральних суддів, заявив представник ас-Садра.

[ + – ] Ірак зіткнувся з гострою політичною кризою у жовтні 2021 року

"Ми залишаємося доти, доки наші вимоги не будуть виконані. А в нас багато вимог", — сказав Reuters член політичної команди ас-Садра.

Садристський рух зайняв перше місце на жовтневих виборах як найбільша партія в парламенті, склавши близько чверті із 329 його членів.

Фокус раніше писав про силові розгони демонстрантів у китайській провінції Хенань. Люди вийшли на вулиці через заморожування грошей на рахунках фізосіб через махінацію місцевих аферистів.

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса змушений був тікати на Мальдіви через протести. Він полетів на борту військового літака в Малі з дружиною, дітьми та охоронцями.