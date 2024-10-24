У відповідь на теракт: Туреччина вдарила по північному Іраку та Сирії (відео)

Як зазначили у Міністерстві національної оборони Туреччини, було знищено 32 терористичні цілі, а також велику кількість терористів.

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Збройні сили Туреччини після теракту на території аерокосмічної корпорації TUSAŞ в Анкарі завдали авіаударів по цілях на півночі Іраку та Сирії. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

"23 жовтня 2024 року були здійснені повітряні удари по терористичних цілях на півночі Іраку і півночі Сирії, і загалом 32 терористичні цілі були успішно знищені. Наші повітряні операції продовжуються рішуче", — йдеться у повідомленні.

В Міноборони Туреччини наголосили, що ці атаки здійснені "з метою припинення терористичних нападів" на турецький народ та сили безпеки цієї країни.

"В ході проведених операцій було нейтралізовано велику кількість терористів з максимальним використанням вітчизняних і національних боєприпасів", — зазначили у турецькому відомстві.

Там також уточнили, що під час цих операцій було вжито всіх заходів обережності, щоб не завдати шкоди цивільному населенню, а також "дружнім елементам, історичним і культурним цінностям та навколишньому середовищу".

Нагадаємо, 23 жовтня в Анкарі стався теракт, внаслідок якого щонайменше 5 людей загинуло, ще 19 — отримали поранення.