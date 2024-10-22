Протитанкові ракети летять на 4 км: Туреччина представила броньовик Pars Alpha (фото)

Pars Alpha — остання версія із сімейства Pars від FNSS після Pars IV, презентованого 2021 року на виставці IDEX. Pars Alpha створювався, щоб забезпечити можливість виживання механізованої піхоти.

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Гендиректор турецької оборонної компанії FNSS Наїл Курт повідомив, що з індонезійською компанією PT Pindad підписано контракт на виробництво нових бронемобілів Kaplan. Про це повідомляє Turkiye today.

Раніше Туреччина поставила індонезійській армії танк Kaplan MT. Повідомляється, що йдеться про дві версії таких систем: одна випущена в Туреччині компанією FNSS, інша — в Індонезії PT Pindad.

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"У 2025 зосередяться на дизайні та прототипуванні, а у 2026 році — на тестуванні. До кінця 2026 року ми плануємо поставити обидва варіанти індонезійській армії", — сказав Курт.

Броньовик Pars Alpha

Бойовий транспорт турецької компанії також буде представлено на виставці SAHA 2024 у лютому 2024 року в Ер-Ріяді, про це пише портал Army Recognition.

Pars Alpha — остання версія із сімейства Pars від FNSS, після Pars IV, презентованого 2021 року на виставці IDEX. Pars Alpha розробили для потреб механізованої піхоти та забезпечення мобільності, виживаності та експлуатаційних характеристик.

Броньовик Pars Alpha Фото: Army Recognition

Одна з особливостей Pars Alpha — інтеграція дистанційно керованої башти (RCTC) TEBER-II 30/40. Вежа оснащена автоматичною гарматою калібру 30 мм з подвійною подачею. Систему можна модернізувати до 40-мм ствола шляхом заміни певних компонентів.

Pars Alpha може перетинати траншеї завширшки до 2,4 метра, долати перешкоди до 0,8 метра і воду глибиною 1,2 метра. Повновісна система рульового управління забезпечує радіус повороту менш як 7,8 метра, що особливо корисно в обмеженому просторі, наприклад, у міських умовах. Машину тестували під час випробувань, що охопили понад 5000 км їзди бездоріжжям і дорогами.

Броньовик Pars Alpha

Крім основної зброї, на башті розміщено 7,62-мм спарений кулемет, також є можливість розміщення двох протитанкових ракет з дальністю стрільби понад 4 км. Електроприводна двовісна система стабілізації вежі дає змогу одночасно уражати кілька цілей, навіть під час руху. Pars Alpha вміщує екіпаж із 12 осіб, максимальна швидкість — 100 км/год.

Нагадаємо, що Північна Корея розробляє дрони з копіями американських ракет Hellfire.

Також повідомлялося, що російські війська атакують Сили оборони "самопальними" БпЛА, які роблять старшокласники та ПТУшники.