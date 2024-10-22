Може передати РФ: Північна Корея створює дрони з копіями американських ракет Hellfire

На думку американського генерала Патріка Костелло, Москва може отримати вигоду з нових розробок Північної Кореї, зміцнивши свій військовий арсенал.

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Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) активізує свої зусилля в розробці військових дронів, оснащуючи їх копіями американських ракет Hellfire. Про це пише Army Recognition з посиланням на заяву бригадного генерала Патріка Костелло, зроблену на конференції Асоціації армії США 2024 року.

Американський генерал сказав, що нещодавно представлені в КНДР безпілотники не тільки нагадують американські моделі MQ-9 Reaper і RQ-4 Global Hawk, а й несуть ракети, змодельовані за зразком AGM-114 Hellfire. Йдеться про ракети класу "повітря-земля", що використовуються на американських безпілотниках.

MQ-9 Reaper запускає ракету класу "повітря-земля" Hellfire-114 30 Фото: Міністерство оборони США

Як зазначають у виданні, характеристики північнокорейських БПЛА і ракет невідомі, проте американські військові вважають, що вони були розроблені з деякими знаннями про технології США. У Вашингтоні вважають, що КНДР могла отримати цю інформацію за допомогою шпигунства або збору деталей у зонах конфліктів.

За даними порталу, північнокорейські дрони менш досконалі, ніж їхні американські аналоги, проте вони, як і раніше, становлять серйозну загрозу для США та їхніх союзників, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Патрік Костелло наголосив, що співпраця між Північною Кореєю і Росією потребує пильного спостереження, оскільки Москва може отримати вигоду з нових можливостей Пхеньяна, зміцнивши свій військовий арсенал.

Кім Чен Ин на тлі дрона Saetbyol-9 Фото: KCNA

Нагадаємо, торік Північна Корея представила бойові та розвідувальні БПЛА, які дуже схожі на MQ-9 Reaper виробництва General Atomics і RQ-4 Global Hawk від Northrop Grumman. Їхні зображення з'явилися в мережі після виставки зброї в Пхеньяні, на якій були присутні Кім Чен Ин і глава Міноборони Росії Сергій Шойгу.

У серпні цього року північнокорейський лідер Кім Чен Ин також спостерігав за успішним випробуванням безпілотників, які, згідно із заявою місцевих ЗМІ, можуть вразити "будь-які об'єкти ворога на суші та морі".