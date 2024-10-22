Может передать РФ: Северная Корея создает дроны с копиями американских ракет Hellfire

По мнению американского генерала Патрика Костелло, Москва может извлечь выгоду из новых разработок Северной Кореи, укрепив свой военный арсенал.

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) активизирует свои усилия в разработке военных дронов, оснащая их копиями американских ракет Hellfire. Об этом пишет Army Recognition со ссылкой на заявление бригадного генерала Патрика Костелло, сделанное на конференции Ассоциации армии США 2024 года.

Американский генерал сказал, что недавно представленные в КНДР беспилотники не только напоминают американские модели MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, но и несут ракеты, смоделированные по образцу AGM-114 Hellfire. Речь идет о ракетах класса "воздух-земля", используемых на американских беспилотниках.

MQ-9 Reaper запускает ракету класса "воздух-земля" Hellfire-114 30 Фото: Министерство обороны США

Как отмечают в издании, характеристики северокорейских БПЛА и ракет неизвестны, однако американские военные полагают, что они были разработаны с некоторыми знаниями о технологиях США. В Вашингтоне полагают, что КНДР могла получить эту информацию посредством шпионажа или сбора деталей в зонах конфликтов.

По данным портала, северокорейские дроны менее совершенны, чем их американские аналоги, однако они по-прежнему представляют серьезную угрозу для США и их союзников, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Патрик Костелло подчеркнул, что сотрудничество между Северной Кореей и Россией требует пристального наблюдения, так как Москва может извлечь выгоду из новых возможностей Пхеньяна, укрепив свой военный арсенал.

Ким Чен Ын на фоне дрона Saetbyol-9 Фото: KCNA

Напомним, в прошлом году Северная Корея представила боевые и разведывательные БПЛА, которые очень похожи на MQ-9 Reaper производства General Atomics и RQ-4 Global Hawk от Northrop Grumman. Их изображения появились в сети после выставки оружия в Пхеньяне, на которой присутствовали Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В августе этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын также наблюдал за успешным испытанием беспилотников, которые, согласно заявлению местных СМИ, могут поразить "любые объекты врага на суше и море".