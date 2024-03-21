Северная Корея "клонировала" американские дроны: военные объяснили, почему это опасно

Северная Корея разработала БПЛА-копии MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. В армии США считают, что страна полным ходом модернизирует стратегические силы и видят в этом угрозу.

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Северокорейские БПЛА, которые очень напоминают современные американские дроны, являются признаком того, что режим Кима стремится модернизировать свои вооруженные силы, пишет Defense news.

В прошлом году Северная Корея представила боевые и разведывательные БПЛА, которые очень похожи на MQ-9 Reaper производства General Atomics и RQ-4 Global Hawk от Northrop Grumman. Их изображения появились в сети после выставки оружия в Пхеньяне, на которой присутствовали Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Адмирал ВМС Джон Акилино, командующий силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, 20 марта заявил Конгрессу, что Северная Корея сосредоточилась на разработке "технологий и оружия", чтобы расширить свой ядерный и неядерный потенциал. В компетенцию адмирала Индо-Тихоокеанского командования входят Северная Корея и соседний Китай — две главные угрозы национальной безопасности США.

"За последние три года Корейская Народно-Демократическая Республика активно модернизирует военную технику стратегического назначения", — сказал Акилино в своем выступлении перед Комитетом Палаты представителей по вооруженным силам. — "Модернизация вооруженных сил КНДР в целом идет медленнее, но, тем не менее, прогрессирует. Подводные лодки с баллистическими ракетами, беспилотные летательные аппараты, очень напоминающие американские системы, являются тому подтверждением".

Северокорейский "клон" дрона MQ-9 Reaper Фото: Скриншот

Военные и группировки боевиков по всему миру все чаще используют дроны и другие беспилотные технологии для сбора разведывательных данных и атак. Их эффективность на поле боя продемонстрировала российско-украинская война, а также конфликт с хуситами в Красном море и Аденском заливе.

Однако американские военные не в состоянии оценить ни качество, ни эффективность дронов-двойников Северной Кореи.

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Джозеф Демпси, эксперт в сфере оборонного и военного анализа из Международного института стратегических исследований, заявил, что северокорейские дроны-клоны вряд ли смогут обеспечить такой же уровень летных характеристик, как американские системы, особенно с точки зрения выносливости.

Ранее мы писали о том, что секреты армии Китая "слили" через мессенджер WeChat. Силы стратегической поддержки НОАК посчитали, что тендерное агентство не приняло меры безопасности и приостановили все закупки, проходившие через этого подрядчика.

Также рассказывали о том, что создан дрон, который может распадаться на мелкие БПЛА и крушить ПВО врага. Такой тип беспилотника придумали в Китае. Модульный летательный аппарат способен разделиться на 2, 3 и даже 6 субдронов, образовав таким образом рой для противостояния системам ПВО.