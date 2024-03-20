Особые средства связи: в РФ обещают, что дроны смогут залетать вглубь Украины на 100 км

На БПЛА будут установлены приемники спутниковых радиосигналов, которые обеспечат большой радиус действия.

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Российская компания "Ситроникс" заявила о создании особых средств связи для дронов, которые ВС РФ используют для разведки и наблюдения, сообщает "Военное обозрение".

"Ситроникс" уже создала 100 спутников связи, которые, как планируется, будут служить передатчиками информации и радиосигналов для дронов. Инженеры компании планируют привлечь к проекту специалистов других российских фирм — "Птеро" и "Аэромакс". Совместными усилиями будут разработаны приемники спутниковой связи для БПЛА. Сообщается, что беспилотники нового типа буду запущены в производство в этом году — в июле.

Оккупанты надеются использовать связь на основе определенного протокола, который называется "Автономная идентификационная система" (АИС). Ожидается, что с ее помощью любой дрон-разведчик сможет преодолеть расстояние в 100 км, т.е. на таком максимальном расстоянии от устройства сможет находиться оператор, управляющий им. Это позволит беспилотнику проводить разведку глубоко в украинском тылу. Обмен данными будет осуществляться через спутники посредством протокола АИС.

В компании говорят, что подобная система связи будет надежнее, чем радиосвязь между пультом управления и беспилотником. Более того, радиус ее действия намного больше: вопрос только в том, смогут ли те БПЛА, на которые будут установлены приемники спутниковых радиосигналов, преодолевать расстояние в 100 км. Учитывая то, что к проекту присоединятся компании "Птеро" и "Аэромакс", устройства связи, возможно, получат такие аппараты, как "Птеро-G1", "Птеро-G0" и беспилотный вертолет SH-3000.

"Будущий эксперимент должен показать принципиальную возможность реализации спутниковой связи БПЛА только за счет имеющихся в наличии спутников", — сообщается в материале.

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