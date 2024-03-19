Российский беспилотник "Ежик" сможет минировать дистанционно: что стоит учесть ВСУ

Модифицированный наземный беспилотник сможет нести сразу две противотанковые мины ТМ-62.

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Российская компания "Спектр" оснастит беспилотник "Ежик" функцией дистанционного минирования. Новое устройство выйдет под названием "Ежик-М", передает "Военное обозрение".

Сообщается, что наземный беспилотник "Ежик-М" будет способен нести полезную нагрузку в 10 кг. Это может быть, к примеру, противотанковая мина ТМ-62 в количестве 2 штук. Также инженеры переделают ходовую часть дрона: при желании колеса можно будет заменить гусеничным шасси и наоборот.

А еще в планах оккупантов — усовершенствование двигательных функций устройства. Они заявляют, что "Ежик" сможет двигаться разными способами: пятиться назад, переворачиваться, двигаться "вверх ногами". Это нужно для того, чтобы дрон смог выполнить минирование при любых обстоятельствах. О том, как именно будет выполняться минирование "дистанционно", — не уточняют.

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СМИ напоминает, что в "Спектре" разрабатывали другую версию "Ежика", которая могла бы стрелять снарядами, которые, обычно, несут FPV-беспилотники. Российские разработчики считают, что наземное устройство будет более эффективно бить по целям, в отличие от БПЛА, потому что "сможет подойти гораздо ближе к позициям противника и поразить их".

Технические характеристики беспилотника ВС РФ "Ежик"

вес снарядов: до 5 кг;

максимальное расстояние: 5 км;

полезная нагрузка: видеодатчики для обзора 360 градусов, осветительные приборы.

Ранее мы сообщали о том, что раскрыты подробности о супер-секретном дроне Lockheed Martin SR-72 Darkstar. Новый БПЛА SR-72 Darkstar будет летать со скоростью 7350 км/ч и бить по целям гиперзвуковыми ракетами.

Также писали, что дрон Talon-A снова испытают и на этот раз его попробуют приземлить. В ходе тестовых полетов гиперзвуковой БПЛА развил скорость, близкую к гиперзвуковой, но не приземлился, а упал в Тихий океан.