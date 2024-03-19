Російський безпілотник "Їжачок" зможе мінувати дистанційно: що варто врахувати ЗСУ

Модифікований наземний безпілотник зможе нести одразу дві протитанкові міни ТМ-62.

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Російська компанія "Спектр" оснастить безпілотник "Їжачок" функцією дистанційного мінування. Новий пристрій вийде під назвою "Їжачок-М", передає "Военное обозрение".

Повідомляється, що наземний безпілотник "Їжачок-М" буде здатний нести корисне навантаження в 10 кг. Це може бути, наприклад, протитанкова міна ТМ-62 у кількості 2 штук. Також інженери перероблять ходову частину дрона: за бажання колеса можна буде замінити на гусеничне шасі і навпаки.

А ще в планах окупантів — удосконалення рухових функцій пристрою. Вони заявляють, що "Їжачок" зможе рухатися різними способами: задкувати назад, перевертатися, рухатися "догори ногами". Це потрібно для того, щоб дрон зміг виконати мінування за будь-яких обставин. Про те, як саме виконуватиметься мінування "дистанційно", — не уточнюють.

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ЗМІ нагадує, що в "Спектрі" розробляли іншу версію "Їжачка", яка могла б стріляти снарядами, що, зазвичай, несуть FPV-безпілотники. Російські розробники вважають, що наземний пристрій буде більш ефективно бити по цілях, на відміну від БПЛА, тому що "зможе підійти набагато ближче до позицій супротивника і вразити їх".

Технічні характеристики безпілотника ЗС РФ "Їжачок"

вага снарядів: до 5 кг;

максимальна відстань: 5 км;

корисне навантаження: відеодатчики для огляду 360 градусів, освітлювальні прилади.

Раніше ми повідомляли про те, що розкрито подробиці про супер-секретний дрон Lockheed Martin SR-72 Darkstar. Новий БПЛА SR-72 Darkstar літатиме зі швидкістю 7350 км/год і битиме по цілях гіперзвуковими ракетами.

Також писали, що дрон Talon-A знову випробують і цього разу його спробують приземлити. Під час тестових польотів гіперзвуковий БПЛА розвинув швидкість, близьку до гіперзвукової, але не приземлився, а впав у Тихий океан.