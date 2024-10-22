Туреччина показала новітній багатоцільовий вертоліт TAI T625 Gökbey: що про нього відомо
Характеристики машини роблять її придатною для широкого спектра місій, включно з VIP-перевезеннями, вантажоперевезеннями, медичною евакуацією, пошуково-рятувальними операціями та морськими транспортними завданнями.
На виставці SAHA 2024 у Стамбулі Turkish Aerospace Industries (TAI) представила багатоцільовий вертоліт T625 Gökbey, розроблений для задовільнення як цивільних, так і військових потреб. Цей вертоліт є ключовим елементом програми Туреччини з посилення аерокосмічного потенціалу, повідомили 22 жовтня в Army Recognition.
Вертоліт розроблено в межах Національної вертолітної програми, ініційованої рішенням Виконавчого комітету оборонної промисловості (SSİK) у 2010 році. Програма спрямована на створення повністю вітчизняної платформи для задовільнення потреб турецьких збройних сил та інших державних структур. Проєкт Gökbey спирається на досвід, накопичений у межах програми ATAK, що забезпечило розробку таких ключових систем, як трансмісія, підтримувальні системи та авіоніка.
Заявлені характеристики Gökbey
Багатоцільовий гелікоптер T625 Gökbey оснащено двома двигунами TEI TS1400, кожен потужністю 1 419 к. с., що дає йому змогу ефективно працювати в різних кліматичних умовах і на різних висотах. Вертоліт має такі технічні характеристики:
- основний ротор — діаметр 13,20 м;
- загальна довжина — 15,87 м;
- максимальна злітна вага — 6 050 кг;
- максимальна швидкість — 306 км/год;
- крейсерська швидкість — 278 км/год;
- дальність польоту — 740 км;
- запас палива — стандартний бак на 1 020 кг, додатковий зовнішній бак на 280 кг;
- місткість — до 12 пасажирів і 2 члени екіпажу.
Ці параметри роблять його придатним для широкого спектра місій, включно з VIP-перевезеннями, вантажоперевезеннями, медичною евакуацією, пошуково-рятувальними операціями та морськими транспортними завданнями.
Оглядачі зазначили, що наразі T625 Gökbey проходить сертифікацію в Європейському управлінні з авіаційної безпеки (EASA) і Генеральному управлінні цивільної авіації (DGCA). Три серійні вертольоти планується поставити Головному командуванню жандармерії Туреччини.Важливо
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