Туреччина показала новітній багатоцільовий вертоліт TAI T625 Gökbey: що про нього відомо

Характеристики машини роблять її придатною для широкого спектра місій, включно з VIP-перевезеннями, вантажоперевезеннями, медичною евакуацією, пошуково-рятувальними операціями та морськими транспортними завданнями.

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На виставці SAHA 2024 у Стамбулі Turkish Aerospace Industries (TAI) представила багатоцільовий вертоліт T625 Gökbey, розроблений для задовільнення як цивільних, так і військових потреб. Цей вертоліт є ключовим елементом програми Туреччини з посилення аерокосмічного потенціалу, повідомили 22 жовтня в Army Recognition.

Вертоліт розроблено в межах Національної вертолітної програми, ініційованої рішенням Виконавчого комітету оборонної промисловості (SSİK) у 2010 році. Програма спрямована на створення повністю вітчизняної платформи для задовільнення потреб турецьких збройних сил та інших державних структур. Проєкт Gökbey спирається на досвід, накопичений у межах програми ATAK, що забезпечило розробку таких ключових систем, як трансмісія, підтримувальні системи та авіоніка.

Турецький вертоліт TAI T625 Gökbey

Заявлені характеристики Gökbey

Багатоцільовий гелікоптер T625 Gökbey оснащено двома двигунами TEI TS1400, кожен потужністю 1 419 к. с., що дає йому змогу ефективно працювати в різних кліматичних умовах і на різних висотах. Вертоліт має такі технічні характеристики:

основний ротор — діаметр 13,20 м;

загальна довжина — 15,87 м;

максимальна злітна вага — 6 050 кг;

максимальна швидкість — 306 км/год;

крейсерська швидкість — 278 км/год;

дальність польоту — 740 км;

запас палива — стандартний бак на 1 020 кг, додатковий зовнішній бак на 280 кг;

місткість — до 12 пасажирів і 2 члени екіпажу.

Ці параметри роблять його придатним для широкого спектра місій, включно з VIP-перевезеннями, вантажоперевезеннями, медичною евакуацією, пошуково-рятувальними операціями та морськими транспортними завданнями.

Оглядачі зазначили, що наразі T625 Gökbey проходить сертифікацію в Європейському управлінні з авіаційної безпеки (EASA) і Генеральному управлінні цивільної авіації (DGCA). Три серійні вертольоти планується поставити Головному командуванню жандармерії Туреччини.

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