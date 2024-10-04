Кошмар для техніки: у Туреччині випробували дрон KARGU з бронебійною боєголовкою (відео)

Безпілотник запустив міні-ракету і з одного удару знищив бронетранспортер під час тестів.

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Турецька компанія STM провела випробування нової моделі свого безпілотника KARGU для ураження військової техніки за допомогою бронебійної боєголовки. Про це виробники повідомили на Азербайджанській міжнародній оборонній виставці (ADEX), що пройшла в Баку з 24 по 26 вересня, передає Janes.

Представник STM заявив ЗМІ, що нова боєголовка успішно пройшла випробування в серпні, але не зміг надати детальну інформацію про її можливості. 30 вересня компанія STM оголосила, що також завершила встановлення боєголовки з радіочастотним самонаведенням, яка дає змогу Kargu виявляти і знищувати радари та системи радіоелектронної боротьби.

За даними компанії, KARGU з одного удару вразив і знищив броньовану машину, що стало значним досягненням у розробці баражуючих боєприпасів гвинтокрилого типу, передає The Defence Post. Для поліпшення попередньої версії дрона компанія STM додала бронебійну бойову частину, що підвищило її ефективність проти мобільних і стаціонарних броньованих машин, а також міцних об'єктів інфраструктури.

"Ми розробили рішення, яке зміцнює позиції Збройних сил Туреччини на місцях, а також забезпечує значну привабливість на міжнародному ринку", — заявив генеральний директор STM Озгюр Гюлерюз.

KARGU — це електричний квадрокоптер зі злітною вагою 7,6 кг зі стандартною денною камерою і 7,8 кг з тепловізійною камерою. Раніше він був доступний тільки зі спрямованою протипіхотною боєголовкою, яка, за словами компанії, важить 1,4 кг і генерує 840 уламків. Платформа надійшла на озброєння Збройних сил Туреччини для проведення контртерористичних операцій і транскордонних місій.

Алгоритми машинного навчання, вбудовані в платформу, дають змогу обробляти зображення в режимі реального часу, KARGU дотримується принципу "людина в контурі", за якого оператор зберігає повний контроль над ситуацією. Дрон має низьку радіолокаційну помітність, що дає змогу не виявляти його супротивнику, але водночас дає змогу ідентифікувати цілі та передавати військовим розвіддані.

У 2021 році Туреччина поставила на експорт камікадзе-версію KARGU. Ця версія має форм-фактор квадрокоптера і може об'єднуватися в рої до 20 одиниць. Дрон важить 6,28 кг, несе бойову частину вагою до 1,6 кг, розганяється до 120 км/год.

Того ж року стався перший випадок, коли військовий робот убив людину без втручання оператора. Це був коптер KARGU-2, який у повністю автономному режимі застосували під час збройного конфлікту між регулярними підрозділами Лівії та військовим угрупованням, яке очолює Халіфа Хафтар.