Кошмар для военной техники: в Турции испытали дрон KARGU с бронебойной боеголовкой (видео)

Беспилотник запустил мини-ракету и с одного удара уничтожил бронетранспортер во время тестов.

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Турецкая компания STM провела испытания новой модели своего беспилотника KARGU для поражения военной техники с помощью бронебойной боеголовки. Об этом производители сообщили на Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX), прошедшей в Баку с 24 по 26 сентября, передает Janes.

Представитель STM заявил СМИ, что новая боеголовка успешно прошла испытания в августе, но не смог предоставить подробную информацию о ее возможностях. 30 сентября компания STM объявила, что также завершила установку боеголовки с радиочастотным самонаведением, которая позволяет Kargu обнаруживать и уничтожать радары и системы радиоэлектронной борьбы.

По данным компании, KARGU с одного удара поразил и уничтожил бронированную машину, что стало значительным достижением в разработке барражирующих боеприпасов винтокрылого типа, передает The Defence Post. Для улучшения предыдущей версии дрона компания STM добавила бронебойную боевую часть, что повысило ее эффективность против мобильных и стационарных бронированных машин, а также прочных объектов инфраструктуры.

"Мы разработали решение, которое укрепляет позиции Вооруженных сил Турции на местах, а также обеспечивает значительную привлекательность на международном рынке", — заявил генеральный директор STM Озгюр Гюлерюз.

KARGU — это электрический квадрокоптер со взлетным весом 7,6 кг со стандартной дневной камерой и 7,8 кг с тепловизионной камерой. Ранее он был доступен только с направленной противопехотной боеголовкой, которая, по словам компании, весит 1,4 кг и генерирует 840 осколков. Платформа поступила на вооружение Вооруженных сил Турции для проведения контртеррористических операций и трансграничных миссий.

Алгоритмы машинного обучения, встроенные в платформу, позволяют обрабатывать изображения в режиме реального времени, KARGU следует принципу "человек в контуре", при котором оператор сохраняет полный контроль над ситуацией. Дрон имеет низкую радиолокационную заметность, что позволяет не обнаруживать его противнику, но при этом позволяет идентифицировать цели и передавать военным разведданные.

В 2021 году Турция поставила на экспорт камикадзе-версию KARGU. Эта версия имеет форм-фактор квадрокоптера и может объединяться в рои до 20 единиц. Дрон весит 6,28 кг, несет боевую часть весом до 1,6 кг, разгоняется до 120 км/ч.

В том же году произошел первый случай, когда военный робот убил человека без вмешательства оператора. Это был коптер KARGU-2 в полностью автономном режиме применили в ходе вооруженного конфликта между регулярными подразделениями Ливии и военной группировкой, которую возглавляет Халифа Хафтар.