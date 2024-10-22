Турция показала новейший многоцелевой вертолет TAI T625 Gökbey: что о нем известно

Характеристики машины делает ее пригодной для широкого спектра миссий, включая VIP-перевозки, грузоперевозки, медицинскую эвакуацию, поисково-спасательные операции и морские транспортные задачи.

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На выставке SAHA 2024 в Стамбуле Turkish Aerospace Industries (TAI) представила многоцелевой вертолет T625 Gökbey, разработанный для удовлетворения как гражданских, так и военных потребностей. Этот вертолет является ключевым элементом программы Турции по усилению аэрокосмического потенциала, сообщили 22 октября в Army Recognition.

Вертолет разработан в рамках Национальной вертолетной программы, инициированной решением Исполнительного комитета оборонной промышленности (SSİK) в 2010 году. Программа направлена на создание полностью отечественной платформы для удовлетворения нужд турецких вооруженных сил и других государственных структур. Проект Gökbey опирается на опыт, накопленный в рамках программы ATAK, что обеспечило разработку таких ключевых систем, как трансмиссия, несущие системы и авионика.

Турецкий вертолет TAI T625 Gökbey

Заявленные характеристики Gökbey

Многоцелевой вертолет T625 Gökbey оснащен двумя двигателями TEI TS1400, каждый мощностью 1 419 л.с., что позволяет ему эффективно работать в различных климатических условиях и на разных высотах. Вертолет имеет следующие технические характеристики:

основной ротор — диаметр 13,20 м;

общая длина — 15,87 м;

максимальный взлетный вес — 6 050 кг;

максимальная скорость — 306 км/ч;

крейсерская скорость — 278 км/ч;

дальность полета — 740 км;

запас топлива — стандартный бак на 1 020 кг, дополнительный внешний бак на 280 кг;

вместимость — до 12 пассажиров и 2 члена экипажа.

Эти параметры делают его пригодным для широкого спектра миссий, включая VIP-перевозки, грузоперевозки, медицинскую эвакуацию, поисково-спасательные операции и морские транспортные задачи.

Обозреватели отметили, что в настоящее время T625 Gökbey проходит сертификацию в Европейском управлении по авиационной безопасности (EASA) и Генеральном управлении гражданской авиации (DGCA). Три серийных вертолета планируется поставить Главному командованию жандармерии Турции.

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