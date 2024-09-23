В РФ представили дрон-вертолет в цветах флага Украины: похож на польский Heli-E (фото)

Россияне утверждают, что беспилотник "Альфа-Е" может экстренно доставлять грузы в труднодоступные места на расстоянии до 120 км.

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Российская компания "Тихие крылья", которая входит в концерн "Калашников", представила на Всероссийском распределенном фестивале беспилотных авиационных систем "Дотянуться до неба" беспилотный вертолет "Альфа-Е" сине-желтого цвета. Соответствующие фото были опубликованы на официальном сайте концерна.

Сообщается, что "Альфа-Е" оснащен кейсом для перевозки грузов, гиростабилизированными камерами видимого диапазона с 30-кратным оптическим увеличением, ИК-камерой, лазерным сканером с точностью съемки до 5 см, а также аэрофотокамерами и аэромагнитометром. Максимальные размеры груза — 460х350х220 мм, допустимый вес – до 7 кг.

По словам производителя, дрон "Альфа-Е" можно перевозить в легковом автомобиле и в одиночку собрать за 15 минут. Управляется аппарат с мобильной наземной станции на расстоянии до 120 км. БПЛА взлетает с любой твердой поверхности, включая движущиеся объекты. Максимальная высота полета дрона — 3000 м, максимальное время нахождения в воздухе – 1 час 45 минут.

Дрон "Альфа-Е" Фото: Концерн «Калашников»

В описании к дрону говориться, что его можно использовать для экстренной доставки медицинских препаратов и товаров первой необходимости в труднодоступные районы, дистанционного зондирования местности и цикличного мониторинга.

Издание The Moscow Times обратило внимание на то, что российский "Альфа-Е" внешне и по характеристикам очень напоминает беспилотный вертолет Heli-E, который выпускается польской компанией aOrion, основанной в 2017 году белорусами. По данным журналистов, этот БПЛА применялся "Татнефтью" в геологии. Стоит такой аппарат до 75 000 долларов.

Heli-E от aOrion Фото: aOrion

В издании также подчеркнули, что "Тихие крылья" не первыми объявили подобный БПЛА своей разработкой. К примеру, дроны-вертолеты с названием "Ирбис" 4.0 презентовала казахстанская компания SC Tech в 2022 году. Ранее, в 2018 году, кадры с похожим вертолетом обнародовала компания Skyway, предыдущий руководитель которой попал в тюрьму по делу о мошенничестве.

"Ирбис" 4.0 от SC Tech Фото: Скриншот БПЛА-вертолет от Skyway Фото: Скриншот

Кроме того, "Альфа-Е" от "Тихих крыльев" очень похож на беспилотник "Грифон", который компания из Санкт-Петербурга НПП НТТ представила на VII Международной научно-практический конференции AERONEXT 2020.

"Грифон" от НПП НТТ Фото: aeronext

Напомним, в Москве на выставке HeliRussia-2024 был представлен модернизированный разведывательно-ударный беспилотный комплекс Hunter от белорусской компании "КБ Беспилотные Вертолеты" (UAVHELI), вооруженный авиационными ракетами.

Также сообщалось, что во время военно-морской оборонной выставки DIMDEX 2024 в Катаре австрийская компания Schiebel представила свою усовершенствованную беспилотную авиационную систему CAMCOPTER S-100.