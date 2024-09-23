У РФ представили дрон-вертоліт у кольорах прапора України: схожий на польський Heli-E (фото)
Росіяни стверджують, що безпілотник "Альфа-Е" може екстрено доставляти вантажі у важкодоступні місця на відстані до 120 км.
Російська компанія "Тихі крила", яка входить до концерну "Калашников", представила на Всеросійському розподіленому фестивалі безпілотних авіаційних систем "Дотягнутися до неба" безпілотний вертоліт "Альфа-Е" синьо-жовтого кольору. Відповідні фото були опубліковані на офіційному сайті концерну.
Повідомляється, що "Альфа-Е" оснащений кейсом для перевезення вантажів, гіростабілізованими камерами видимого діапазону з 30-кратним оптичним збільшенням, ІЧ-камерою, лазерним сканером з точністю зйомки до 5 см, а також аерофотокамерами й аеромагнітометром. Максимальні розміри вантажу — 460х350х220 мм, допустима вага — до 7 кг.
За словами виробника, дрон "Альфа-Е" можна перевозити в легковому автомобілі і самотужки зібрати за 15 хвилин. Управляється апарат з мобільної наземної станції на відстані до 120 км. БпЛА злітає з будь-якої твердої поверхні, включно з рухомими об'єктами. Максимальна висота польоту дрона — 3000 м, максимальний час перебування в повітрі — 1 година 45 хвилин.
В описі до дрона йдеться про те, що його можна використовувати для екстреного доставлення медичних препаратів і товарів першої необхідності у важкодоступні райони, дистанційного зондування місцевості та циклічного моніторингу.
Видання The Moscow Times звернуло увагу на те, що російський "Альфа-Е" зовні та за характеристиками дуже нагадує безпілотний вертоліт Heli-E, який випускає польська компанія aOrion, заснована 2017 року білорусами. За даними журналістів, цей БпЛА застосовував "Татнефть" у геології. Коштує такий апарат до 75 000 доларів.
У виданні також підкреслили, що "Тихі крила" не першими оголосили подібний БпЛА своєю розробкою. Наприклад, дрони-вертольоти з назвою "Ірбіс" 4.0 презентувала казахстанська компанія SC Tech 2022 року. Раніше, 2018 року, кадри зі схожим вертольотом оприлюднила компанія Skyway, попередній керівник якої потрапив до в'язниці у справі про шахрайство.
Крім того, "Альфа-Е" від "Тихих крил" дуже схожий на безпілотник "Грифон", який компанія із Санкт-Петербурга НВП НТТ презентувала на VII Міжнародній науково-практичній конференції AERONEXT 2020.
Нагадаємо, у Москві на виставці HeliRussia-2024 було представлено модернізований розвідувально-ударний безпілотний комплекс Hunter від білоруської компанії "КБ Безпілотні Вертольоти" (UAVHELI), озброєний авіаційними ракетами.
Також повідомлялося, що під час військово-морської оборонної виставки DIMDEX 2024 у Катарі австрійська компанія Schiebel представила свою вдосконалену безпілотну авіаційну систему CAMCOPTER S-100.