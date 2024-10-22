Противотанковые ракеты летят на 4 км: Турция представила броневик Pars Alpha (фото)

Pars Alpha — последняя версия из семейства Pars от FNSS после Pars IV, представленного в 2021 году на выставке IDEX. Pars Alpha создавался, чтобы обеспечить возможность выживаемости механизированной пехоты.

Related video

Гендиректор турецкой оборонной компании FNSS Наил Курт сообщил, что с индонезийской компанией PT Pindad подписан контракт на производство новых бронемобилей Kaplan. Об этом сообщает Turkiye today.

Ранее Турция поставила индонезийской армии танк Kaplan MT. Сообщается, что речь идет о двух версиях таких систем: одна выпущена в Турции компанией FNSS, другая — в Индонезии PT Pindad.

Важно

Турция показала новейший многоцелевой вертолет TAI T625 Gökbey: что о нем известно

"В 2025 сосредоточатся на дизайне и прототипировании, а в 2026 году — на тестировании. К концу 2026 года мы планируем поставить оба варианта индонезийской армии", — сказал Курт.

Броневик Pars Alpha

Боевой транспорт турецкой компании также будут представлен на выставке SAHA 2024 в феврале 2024 года в Эр-Рияде, об этом пишет портал Army Recognition.

Pars Alpha — последняя версия из семейства Pars от FNSS, после Pars IV, представленного в 2021 году на выставке IDEX. Pars Alpha разработали для потребностей механизированной пехоты и обеспечения мобильности, выживаемости и эксплуатационных характеристик.

Броневик Pars Alpha Фото: Army Recognition

Одна из особенностей Pars Alpha — интеграция дистанционно управляемой башни (RCTC) TEBER-II 30/40. Башня оснащена автоматической пушкой калибра 30 мм с двойной подачей. Систему можно модернизировать до 40-мм ствола путем замены определенных компонентов.

Pars Alpha может пересекать траншеи шириной до 2,4 метра, преодолевать препятствия до 0,8 метра и воду глубиной 1,2 метра. Полноосная система рулевого управления обеспечивает радиус поворота менее 7,8 метра, что особенно полезно в ограниченном пространстве, например, в городских условиях. Машина тестировалась во время испытаний, охвативших более 5000 км езды по бездорожью и дорогам.

Броневик Pars Alpha

Помимо основного оружия, на башне размещен 7,62-мм спаренный пулемет, также есть возможность размещения двух противотанковых ракет с дальностью стрельбы более 4 км. Электроприводная двухосная система стабилизации башни позволяет одновременно поражать несколько целей, даже во время движения. Pars Alpha вмещает экипаж из 12 человек, максимальная скорость — 100 км/ч.

Напомним, что Северная Корея разрабатывает дроны с копиями американских ракет Hellfire.

Также сообщалось, что российские войска атакуют Силы обороны "самопальными" БпЛА, которые делают старшеклассники и ПТУшники.