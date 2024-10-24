В ответ на теракт: Турция ударила по северному Ираку и Сирии (видео)

Как отметили в Министерстве национальной обороны Турции, было уничтожено 32 террористические цели, а также большое количество террористов.

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Вооруженные силы Турции после теракта на территории аэрокосмической корпорации TUSAŞ в Анкаре нанесли авиаудары по целям на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"23 октября 2024 года были осуществлены воздушные удары по террористическим целям на севере Ирака и севере Сирии, и в целом 32 террористические цели были успешно уничтожены. Наши воздушные операции продолжаются решительно", — говорится в сообщении.

В Минобороны Турции отметили, что эти атаки осуществлены "с целью прекращения террористических нападений" на турецкий народ и силы безопасности этой страны.

"В ходе проведенных операций было нейтрализовано большое количество террористов с максимальным использованием отечественных и национальных боеприпасов", — отметили в турецком ведомстве.

Там также уточнили, что во время этих операций были приняты все меры предосторожности, чтобы не нанести вред гражданскому населению, а также "дружественным элементам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде".

Напомним, 23 октября в Анкаре произошел теракт, в результате которого по меньшей мере 5 человек погибли, еще 19 — получили ранения.