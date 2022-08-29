Беспорядки в Ираке: протестующие пошли на штурм Зеленой зоны после ухода аль-Садра, – СМИ

Протестующие пошли на штурм президентского дворца в Багдаде. Силовикам пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы утихомирить их. Есть погибшие и раненые.

Влиятельный шиитский лидер Ирака Муктада ас-Садр объявил, что навсегда уходит из политики. Из-за этого в Багдаде начались массовые беспорядки, о чем пишет издание Al Jazeera.

Сообщается, что протестующие пошли штурмовать Зеленую зону (место, в котором находятся иностранные представительства и проживают дипломаты). Силам безопасности пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников ас-Садра. Сообщается о гибели двух человек, а также 19 раненых.

В материале сказано, что Аль-Садра заявил, что все учреждения, связанные с его движением, будут закрыты, кроме объектов культурного и исторического наследия. Это заявление вызвало эскалацию со стороны его сторонников, которые пошли на штурм президентского дворца, а также церемониальных зданий внутри Зеленой зоны Багдада.

Сообщается, что армия Ирака объявила общенациональный комендантский час на неопределенный срок.

"Силы безопасности подтверждают свою ответственность по защите государственных учреждений, международных миссий, государственной и частной собственности", — говорится в заявлении военных.

Обращение Аль-Садра

В своем заявлении ас-Садр напал на своих политических оппонентов и сказал, что они не прислушались к его призывам к реформам.

Аль-Садр в прошлом уходил из политики и правительства, а также распускал лояльные ему ополчения. Но он сохранял широкое влияние на государственные институты и до сих пор контролирует военизированную группировку с тысячами сторонников.

Хамзе Хадад из Европейского совета по международным отношениям поставил под сомнение мотивы действий ас-Садра.

"Не совсем понятно, от чего он уходит в отставку. Просит ли он других членов своей партии, занимающих бюрократические посты в государстве, уйти в отставку?" — Хадад сообщил Al Jazeera.

Сообщается, что партия ас-Садра, Блок Садров, получила большинство мест на выборах в октябре 2021 года, но в июне он приказал своим законодателям уйти в отставку после того, как ему не удалось сформировать правительство по-своему. Сторонники ас-Садра требуют распустить парламент, провести новые выборы и сменить федеральных судей, заявил представитель ас-Садра.

Журналисты напомнили, что еще в конце июля сторонники ас-Садра штурмовали здание парламента и помешали его соперникам назначить нового президента и премьер-министра.

Мустафа аль-Кадхими, союзник ас-Садра, заявил, что приостановил заседания кабинета министров до дальнейшего уведомления.

[ + – ] Протесты в Ираке

Ранее Фокус писал, что еще первого августа в Багдад ввели военных для охраны госструктур. Демонстранты не согласились с назначением на должность премьер-министра Мохаммеда ас-Судани, которого считают ставленником Ирана. Сотни человек прорвались в парламент, а силы безопасности сдерживали их натиск.