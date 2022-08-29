Заворушення в Іраку: протестувальники пішли на штурм Зеленої зони після відходу аль-Садра, – ЗМІ

Протестувальники пішли на штурм президентського палацу у Багдаді. Силовикам довелося використовувати сльозогінний газ, щоб утихомирити їх. Є загиблі та поранені.

Впливовий лідер шиїту Іраку Муктада аль-Садр оголосив, що назавжди йде з політики. Через це у Багдаді почалися масові заворушення, про що пише видання Al Jazeera.

Повідомляється, що протестувальники пішли штурмувати Зелену зону (місце, в якому знаходяться іноземні представництва та проживають дипломати). Силам безпеки довелося застосувати сльозогінний газ, щоб розігнати прихильників аль-Садра. Повідомляється про загибель двох людей, а також 19 поранених.

У матеріалі сказано, що аль-Садра заявив, що всі установи, пов'язані з його рухом, будуть закриті, окрім об'єктів культурної та історичної спадщини. Ця заява викликала ескалацію з боку його прихильників, які пішли на штурм президентського палацу, а також церемоніальних будівель усередині Зеленої зони Багдаду.

Повідомляється, що армія Іраку оголосила загальнонаціональну комендантську годину на невизначений термін.

"Сили безпеки підтверджують свою відповідальність щодо захисту державних установ, міжнародних місій, державної та приватної власності", — йдеться у заяві військових.

Звернення аль-Садра

У своїй заяві аль-Садр напав на своїх політичних опонентів і сказав, що вони не дослухалися його закликів до реформ.

Аль-Садр у минулому йшов із політики та уряду, а також розпускав лояльні йому ополчення. Але він зберігав широке впливом геть державні інститути і досі контролює воєнізоване угруповання з тисячами прибічників.

Хамзе Хадад із Європейської ради з міжнародних відносин поставив під сумнів мотиви дій аль-Садра.

"Не зовсім зрозуміло, від чого він іде у відставку. Чи просить він інших членів своєї партії, які займають бюрократичні пости в державі, піти у відставку?" — Хадад повідомив Al Jazeera.

Повідомляється, що партія аль-Садра, Блок Садров, отримала більшість місць на виборах у жовтні 2021 року, але у червні він наказав своїм законодавцям піти у відставку після того, як йому не вдалося сформувати уряд по-своєму. Прихильники аль-Садра вимагають розпустити парламент, провести нові вибори та змінити федеральних суддів, заявив представник аль-Садра.

Журналісти нагадали, що ще наприкінці липня прихильники аль-Садра штурмували будівлю парламенту та завадили його суперникам призначити нового президента і прем'єр-міністра.

Мустафа аль-Кадхімі, союзник аль-Садра, заявив, що припинив засідання кабінету міністрів до подальшого повідомлення.

[ + – ] Протести в Іраку

Раніше Фокус писав, що ще першого серпня до Багдада ввели військових для охорони держструктур. Демонстранти не погодилися із призначенням на посаду прем'єр-міністра Мохаммеда аль-Судані, якого вважають ставлеником Ірану. Сотні людей прорвалися до парламенту, а сили безпеки стримували їхній тиск.