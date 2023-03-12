За антивоенный рисунок девочку отправили в приют: в РФ хотят лишить семью родительских прав

В приюте не предоставляют никакой информации о состоянии девочки, как отмечают активисты, а в ближайшие дни состоится первое заседание суда.

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В Российской Федерации пытаются лишить родительских прав семью школьницы, которая нарисовала антивоенный рисунок. Об этом сообщают росСМИ.

Речь идет о девочке Маше Москалевой, на которую донесли еще в апреле прошлого года. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничениях в родительских правах против родителей из Тулы.

Правозащитники утверждают, что 1 марта школьницу забрали в приют и с того момента о ней ничего неизвестно. Руководство не предоставляет совершенно никакую информацию о ее состоянии.

"На все вопросы — игнор и требование перестать писать о Маше Москалевой. Телефон, который привезли для связи девочки с папой, так и не передали", — говорится в сообщении в группе поддержки школьницы.

Первое заседание по этому делу состоится в среду, 15 марта в Ефремовском межрайонном суде Тульской области и правозащитники продолжают попытки выяснить истинное местонахождение подростка.

"Сейчас наша задача — заставить отвечать приют о местонахождении Маши и почему они удерживают девочку против ее воли и без решения суда. Пишите обращения в инстанцию, подписывайте петицию, заваливайте жалобами приют и его директора", — отметили активисты.

В РФ хотят лишить родительских прав семью за антивоенный рисунок Фото: "Дождь" В РФ хотят лишить родительских прав семью за антивоенный рисунок Фото: "Дождь"

История Маши Москалевой и ее семьи: что предшествовало отправке девочки в приют

В апреле 2022 года отца Маши Алексея Москалева вызвали в школу и поводом стал рисунок его дочери. Там школьника нарисовала женщину с флагом Украины, которая загораживает ребенка от российских ракет. В тот же день в школу вызвали и наряд полиции где на мужчину составили протокол о "дискредитации ВС РФ".

В отделении полиции мужчину пытали при помощи гимна России и угрожали отобрать дочь за подобное воспитание. После этого в школе девочка не появлялась, а семья и вовсе уехала из города. В начале марта этого года их нашли и мужчина был задержан.

Напомним, что 1 марта в Госдуме анонсировали ужесточение наказаний за "дискредитацию" ВС РФ. Российские парламентарии предлагают повысить штрафы с максимальных 300 тысяч до пяти миллионов рублей. Согласно новым поправкам, в случае наступления уголовной ответственности, наказание может увеличиться с трех до 15 лет заключения.