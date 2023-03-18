Тепер ще й "Вагнер": Путін посилив покарання за дискредитацію армії РФ

Закон захищатиме від критики не лише кадрових військових і мобілізованих, але також "добровольців" та найманців ПВК "Вагнер", які допомагають вести війну в Україні.

Related video

У Росії посилюють покарання за дискредитацію армії. Відповідний указ, підписаний президентом Володимиром Путіним, розміщено на державному порталі.

Документ вносить зміни до вже наявної статті 20.3.3 Кодексу про адміністративні правопорушення і статтю 280.3 КК, що передбачають "дискредитацію" армії, а також статтю 207 КК про публічне розповсюдження явно неправдивої інформації про використання ЗС РФ. Відтепер каратимуть у Росії за інформацію не лише про кадрових військовослужбовців і мобілізованих, але також про всі "добровольчі формування", організації та осіб, які допомагають російській армії вести війну в Україні. Так закон захищатиме ПВК "Вагнер" та інших найманців.

Після набуття змінами чинності максимальне покарання за "дискредитацію" збільшиться з п'яти до семи років позбавлення волі. Покарання за поширення "фейків" для звичайних громадян збільшили з трьох до п'яти років, при цьому максимальний термін за статтею 207 КК залишився незмінним — до 15 років колонії.

Як зазначає російське видання "Новое время", влада РФ вважає "брехнею" будь-які відомості, що відрізняються від повідомлень Міністерства оборони країни. Зокрема, дезінформацією визнали повідомлення про удари по пологовому і драматичному театру в Маріуполі, а також убивства мирних жителів України.

У січні засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що деякі ЗМІ та блогери "займаються відвертою дискредитацією добровольців", і попросив жорстко припиняти такі спроби. Незабаром голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив профільним комітетам підготувати законодавчі виправлення.

16 березня повідомляли, що самарського депутата Михайла Абдалкіна оштрафували за дискредитацію армії РФ. Політик демонстративно дивився послання Володимира Путіна до Федеральних зборів з локшиною на вухах.

13 березня писали, що проти чоловіка в Росії порушили кримінальну справу за анекдот про відступ ЗС РФ з Херсона. Влітку мешканця Рязані Василя Большакова оштрафували за невтішні коментарі про війну в Україні, а тепер йому загрожує позбавлення волі.