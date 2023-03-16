Слухав Путіна з локшиною на вухах: депутата із Самари оштрафували за дискредитацію ЗС РФ (відео)

Комуніст Михайло Абдалкін хотів почути від президента Росії шляхи вирішення проблем внутрішньої політики. За комедійний ролик йому було присуджено штраф у розмірі 150 тисяч рублів.

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Новокуйбишевський міський суд Росії оштрафував депутата-комуніста Самарського Михайла Абдалкіна за дискредитацію російських окупантів. Про це повідомив російським медіа 16 березня його адвокат Олексій Лапузін.

Абдалкіну присудили штраф до 150 тисяч рублів, захист політика збирається оскаржити рішення суду.

Депутат отримав популярність після відео, на якому він слухав послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам із локшиною на вухах. Відповідне відео він розмістив у соцмережах.

Не всі росіяни зрозуміли вчинок політика

"Повністю підтримую, повністю згоден, чудовий виступ. Нічого подібного я за останні 23 роки не чув. Приємно здивований", — прокоментував він промову Путіна.

На Абдалкіна склали адмінпротокол за ст. 20.3.3 ч. 1

Не всі росіяни зрозуміли вчинок політика, а колеги обурювалися ставленням до послання президента РФ. Деякі підписники закликали відправити комуніста на фронт до України.

Самарська губернська дума оголошувала комуністу "осуд". Керівництво місцевого осередку КПРФ пропонувало навіть накласти на парламентаря санкції та виключити його з партії.

Після цього на Абдалкіна склали адмінпротокол за ст. 20.3.3 ч. 1 — дискредитація Збройних сил Росії (ст. 20.3.3 ч. 1 КпАП).

Під час засідання суду Абдалкін сказав, що хотів з першої хвилини послання Путіна почути шляхи вирішення проблем внутрішньої політики РФ. За словами депутата, відео із локшиною на вухах він хотів показати не лише своє невдоволення, а й людей, які приходять до нього на прийом.

"Виходячи зі значення терміна "дискредитація", навмисні дії суб'єкта повинні містити неправдиву інформацію. Ролик та підпис під ним її не містять. У відео немає жодного слова про "спеціальну воєнну операцію", – сказав його адвокат.

Матеріали справи не містять висновків експерта-лінгвіста про будь-які ознаки "дискредитації армії Росії", додав Лапузін.

Нагадаємо, що мешканця Рязанської області Василя Большакова збиралися судити за "дискредитацію" ЗС РФ через анекдот про втечу загарбників із Херсона.

Держдума Росії 1 березня заявила про посилення покарання за "дискредитацію" армії Росії. Політики хочуть збільшити штрафи з максимальних 300 тисяч до 5 млн. рублів. У разі настання кримінальної відповідальності тюремний термін можуть підняти з 3 до 15 років.