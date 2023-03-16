Слушал Путина с лапшой на ушах: депутата из Самары оштрафовали за дискредитацию ВС РФ (видео)

Коммунист Михаил Абдалкин хотел услышать от президента России пути решения проблем внутренней политики. За комедийный ролик ему присудили штраф в размере 150 тысяч рублей.

Related video

Новокуйбышевский городской суд России оштрафовал самарского депутата-коммуниста Михаила Абдалкина за дискредитацию российских оккупантов. Об этом сообщил российским медиа 16 марта его адвокат Алексей Лапузин.

Абдалкину присудили штраф на 150 тысяч рублей, защита политика собирается обжаловать решение суда.

Депутат получил известность после видео, на котором он слушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. Соответствующее видео он разместил в соцсетях.

Не все россияне поняли поступок политика

"Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", — прокомментировал он речь Путина.

На Абдалкина составили админпротокол по ст. 20.3.3 ч. 1

Не все россияне поняли поступок политика, а коллеги возмущались его отношением к посланию президента РФ. Некоторые подписчики призвали отправить коммуниста на фронт в Украину.

Самарская губернская дума объявляла коммунисту "порицание". Руководство местной ячейки КПРФ предлагало даже наложить на парламентария санкции и исключить его из партии.

После этого на Абдалкина составили админпротокол по ст. 20.3.3 ч. 1 — дискредитация Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП).

Во время заседания суда Абдалкин сказал, что хотел с первой минуты послания Путина услышать пути решения проблем внутренней политики РФ. По словам депутата, роликом с лапшой на ушах он хотел показать не только свое недовольство, но и людей, которые приходят к нему на прием.

"Исходя из значения термина "дискредитация", умышленные действия субъекта должны содержать ложную информацию. Ролик и подпись под ним ее не содержат. В видео нет ни слова о "специальной военной операции", – сказал его адвокат.

Материалы дела не содержат заключения эксперта-лингвиста о каких-либо признаках "дискредитации армии России", добавил Лапузин.

Напомним, что жителя Рязанской области Василия Большакова собирались судить за "дискредитацию" ВС РФ из-за анекдота о бегстве захватчиков из Херсона.

Госдума России 1 марта заявила об ужесточении наказания за "дискредитацию" армии России. Политики хотят увеличить штрафы с максимальных 300 тысяч до 5 млн рублей. При наступлении уголовной ответственности тюремный срок могут поднять с 3 до 15 лет.