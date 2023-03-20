"Негде хоронить": Пригожин ежедневно теряет 500-800 "вагнеровцев", — Силы обороны

По словам Дмитрашковского, на сегодняшний день основная забота главы ЧВК "Вагнер" — не вербовках новых, а похороны уже почивших бойцов.

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ЧВК "Вагнер" ежедневно теряет 500-800 своих наемников, поэтому Евгений Пригожин никак не наберет к маю еще 30 тысяч боевиков, которых обещал. Об этом заявил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире общенационального телемарафона сегодня, 20 марта.

Кроме того, Дмитрашковский подчеркивает, что руководству "вагнеровцев" сейчас приходится решать проблемы с погребением старых бойцов, а не заниматься вербовкой новых.

"На сегодняшний день основная задача Пригожина — где хоронить его бойцов-вагнеровцев. У него каждый день погибает от 500 до 800 человек. И уже возник вопрос с погребением. Поэтому то, чем хвастается Пригожин, вообще не стоит принимать во внимание. Это обычный промосковский лжец", – сказал Дмитрашковский.

18 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к середине мая его ЧВК планирует пополниться 30 тысячами наемников. Как он говорит, каждый день в ЧВК присоединяются по 500-800 боевиков.

Разведка Британии в свою очередь еще 13 марта сообщила, что ЧВК "Вагнер" придется уменьшить масштабы действий в Украине из-за потерь. После запрета на вербовку заключенных Пригожин, вероятно, делает ставку на вербовочные пункты в 40 населенных пунктах РФ, однако и этого может не хватить для возмещения потерь.

Украинские пограничники 11 марта ликвидировали группу "вагнеровцев" в промзоне Бахмута. Снайперы уничтожили 6 российских наемников.