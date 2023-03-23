50 осіб за 10 днів: РФ відправляє строковиків із Південної Осетії в Україну без підготовки

За інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни не мають наміру відмовлятися від принципів загарбницької війни, незважаючи на колосальні втрати. Окупанти хочуть замінити їх недосвідченими бійцями.

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Російська Федерація почала відправляти строковиків з окупованої Південної Осетії на поле бою, але вони не прийшли потрібну підготовку. Про це йдеться у зведенні Генштабу від 23 березня.

У повідомленні йдеться, що пошук нових резервів по всій території проводиться для того, щоб поповнити і так високі втрати російських окупантів. Тепер в Україну вирушили солдати з Південної Осетії, які підписали контракт про відправлення у Мелітополь, що у Запорізькій області.

У Генеральному штабі ЗСУ також зазначили, що ЗС РФ не навчаються на своїх помилках і застосовують методику загарбницької війни, хоч це і призводить до втрати живої сили.

"Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України", — передали у військовому командуванні.

За попередньою інформацією, у період із 1 по 10 березня понад 50 осіб підписали контракти та без попередньої підготовки вирушили одразу на фронт, а саме в місто Мелітополь Запорізької області.

Нагадаємо, 23 березня в ISW зазначили, що наступ у Бахмуті сповільнився, але росіяни можуть атакувати на інших ділянках фронту. Аналітики переконані, що це може змусити ЗСУ покинути повністю Бахмут чи Авдіївку, але поки що такий сценарій є малоймовірним.

22 березня повідомлялося, що на цвинтарі у Владивостоці черги з катафалків із трупами. Усі вони загинули під час бойових дій в Україні.