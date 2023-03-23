50 осіб за 10 днів: РФ відправляє строковиків із Південної Осетії в Україну без підготовки
За інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни не мають наміру відмовлятися від принципів загарбницької війни, незважаючи на колосальні втрати. Окупанти хочуть замінити їх недосвідченими бійцями.
Російська Федерація почала відправляти строковиків з окупованої Південної Осетії на поле бою, але вони не прийшли потрібну підготовку. Про це йдеться у зведенні Генштабу від 23 березня.
У повідомленні йдеться, що пошук нових резервів по всій території проводиться для того, щоб поповнити і так високі втрати російських окупантів. Тепер в Україну вирушили солдати з Південної Осетії, які підписали контракт про відправлення у Мелітополь, що у Запорізькій області.
У Генеральному штабі ЗСУ також зазначили, що ЗС РФ не навчаються на своїх помилках і застосовують методику загарбницької війни, хоч це і призводить до втрати живої сили.
"Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України", — передали у військовому командуванні.
За попередньою інформацією, у період із 1 по 10 березня понад 50 осіб підписали контракти та без попередньої підготовки вирушили одразу на фронт, а саме в місто Мелітополь Запорізької області.
Нагадаємо, 23 березня в ISW зазначили, що наступ у Бахмуті сповільнився, але росіяни можуть атакувати на інших ділянках фронту. Аналітики переконані, що це може змусити ЗСУ покинути повністю Бахмут чи Авдіївку, але поки що такий сценарій є малоймовірним.
22 березня повідомлялося, що на цвинтарі у Владивостоці черги з катафалків із трупами. Усі вони загинули під час бойових дій в Україні.