Усі загинули в Україні: на цвинтарі у Владивостоці черги з катафалків із трупами (відео)

На Морському цвинтарі закінчилися місця для полеглих на війні бійців ЗС РФ, розповідають російські журналісти. Нові могили копають вже майже на дорозі.

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Російських солдатів з почестями ховають за огорожею Морського цвинтаря у Владивостоці, а на в'їзді до місць поховання фіксують черги з катафалків з трупами загарбників. Про це 21 березня повідомляє видання команди Олексія Навального "Сірена".

Автор ролика зазначив, що автівок дуже велика кількість. Нових могил все більше, їх вже копають майже на дорозі.

Відвідувачка цвинтаря повідомила, що усі місця для поховань зайняті. Вона не розуміє, за що загинули молоді хлопці.

"Жах, жах! Катафалки в чергу стоять просто. Тут у грудні ще нічого не було, взагалі жодної могили тут не було", – пояснила росіянка.

Вона також додала, що разом із трунами до цвинтаря привезли вантажівку щебеню — ймовірно, для відсипання місць для поховання. На записі також видно велику кількість вінків, труну зі столом для поминок та портрет чоловіка у військовій формі у рамці чорного кольору, перед яким лежать гвоздики.

Мешканці Владивостока не назвали, до якого військового з'єднання чи формування входили ці російські солдати. За інформацією проєкту "Хочу жити" поховали розбитих елітних морпіхів 155-ї та 40-ї бригади. Українські захисники розбили ці підрозділи загарбників під Вугледаром Донецької області

Нагадаємо, 16 березня старший військовий радник делегації Великобританії в ОБСЄ Ян Стаббс зазначав, що російські війська тривалий час найбільших втрат зазнають поблизу Бахмута. З його слів, загальна кількість загиблих з травня 2022 року у цій локації становить від 20 до 30 тисяч солдатів убитими та пораненими. Дипломат зазначив, що серед представників так званої ПВК "Вагнер" найбільше загиблих, а на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих чи поранених росіян.