"По 800 убитих на кілометр": стало відомо, скільки солдатів втратила РФ у Бахмуті

За словами представника делегації Великобританії в ОБСЄ Яна Стаббса, російське військове командування демонструє брак компетентності та витрачає величезні ресурси заради невеликих тактичних перемог.

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З травня 2022 року Збройні сили Російської Федерації та приватна військова компанія "Вагнер" сумарно втратили в боях за Бахмут від 20 до 30 тисяч солдатів убитими та пораненими. Про це сказав старший військовий радник делегації Великобританії в ОБСЄ Ян Стаббс на засіданні Форуму зі співпраці безпеки у Відні, повідомляє "Укрінформ".

Стаббс зазначив, що на Донбасі продовжуються спроби наступу ЗС РФ, які супроводжуються великими втратами живої сили.

"З травня минулого року тільки в районі Бахмута було вбито та поранено від 20 до 30 тисяч "вагнерівців" і регулярних російських військових — це величезні людські втрати при загальному просуванні приблизно на 25 кілометрів", — заявив військовий радник.

Дипломат зазначив, що більшість втрат російської сторони під Бахмутом припадає на бійців ПВК "Вагнер", а на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих чи поранених росіян.

Ян Стаббс також додав, що РФ зазнала величезних втрат важкої бронетехніки та, ймовірно, вичерпує свої запаси ракет і вказав на те, що на фронті немає нового покоління військової техніки РФ.

"Правда полягає в тому, що розрекламований російський основний бойовий танк нового покоління Т14 "Армата" виявився "білим слоном", який ледве здатний взяти участь у параді, не кажучи вже про бойові дії в Україні", — припустив Стаббс.

За словами британського дипломата, російське військове командування демонструє брак компетентності та витрачає стратегічні ресурси, щоб досягти невеликих тактичних перемог.

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни від 14 березня, з 31 січня по 28 лютого ЗС РФ змогли збільшити кількість захоплених територій України менш ніж на 0,04%.

6 березня в CNN повідомили, що, за інформацією їхніх джерел, Росія втратила в боях за Бахмут у 5 разів більше солдатів, ніж Україна. У виданні зазначають, що такий висновок було зроблено на підставі даних розвідки НАТО.

Головнокомандувач НАТО в Європі Крістофер Каволі 4 березня повідомив виданню Spiegel, що за час повномасштабної війни в Україні ЗС РФ втратили вбитими та пораненими близько 200 тисяч своїх військових, 1800 з яких — офіцери.