РФ на війні в Україні втратила 200 тисяч військових, серед них – 1 800 офіцерів, – генерал НАТО

Головнокомандувач силами Альянсу в Європі Крістофер Каволі заявив, що масштаби російсько-української війни "неймовірні", а переможцем у ній стане той, хто зможе виробляти зброю найшвидше.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вбитими та пораненими майже 200 тисяч своїх військових, 1 800 з яких – офіцери. Про це розповів головнокомандувач НАТО у Європі Крістофер Каволі, передає Spiegel.

За його словами, масштаби цієї війни "неймовірні", а після нападу РФ на Україну Альянсу необхідно пристосуватися до "нової реальності". Він також зазначив, що на полі бою було знищено 2 000 російських танків. Водночас, окупанти випускають майже 23 тисячі артилерійських снарядів щодня.

Каволі заявив, що коли НАТО стає важко, "жорстка сила" має бути аргументом.

"Якщо інший хлопець іде з танком, у вас має бути танк", — сказав він.

Він додав, що урок холодної війни у тому, що точність зброї має значення. Також важливою є виробнича потужність збройової промисловості. А переможцем у війні стає той, хто може виробляти зброю найшвидше, вважає головнокомандувач.

Водночас генерал НАТО наголосив на важливості цивільного керівництва.

"З цього конфлікту ми зрозуміли, що цивільне керівництво абсолютно необхідне. Воно може мобілізувати націю та надихнути партнерів", — сказав військовий.

Нагадаємо, 3 березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія щодня втрачає 500 солдатів лише на Бахмутському напрямку. За його словами, у цьому районі Москва використовує "тактику м'ясорубки", тоді як українське командування береже своїх солдатів.

2 березня у Генштабі повідомили, що за рік повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 150 тисяч російських військових. За цей же період росіяни втратили 3 397 танків, 6 658 броньованих машин та 300 літаків.