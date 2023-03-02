ЗС РФ втратили в Україні понад 150 тисяч солдат, — Генштаб (фото)
Українські військовослужбовці, як мовиться в актуальному зведенні, за весь час повномасштабного вторгнення знищили 3 397 ворожих танків, 6 658 броньованих машин та 300 літаків.
Втрати окупантів в Україні продовжують неухильно зростати. Трохи більше, ніж за рік повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували приблизно 150 тисяч 605 російських військових. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 2 березня.
Зокрема, минулої доби ЗСУ ліквідували 715 осіб особового складу окупантів, 2 танки, 20 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, а також 3 БПЛА та 7 одиниць автомобільної техніки.
За даними Генштабу, втрати ЗС РФ з 24 лютого до 2 березня в Україні склали:
- 150 605 осіб (+715 за минулу добу);
- 6 658 бойових броньованих машин (+20 одиниць);
- 2 398 артилерійських систем (+5);
- 480 ракетних комплексів залпового вогню (+1);
- 247 систем ППО;
- 300 літаків;
- 280 вертольотів;
- 2 058 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3);
- 873 крилаті ракети;
- 18 військових кораблів та катерів;
- 5 264 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 230 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ від 1 березня, російські війська ведуть оборону у Херсонській та Запорізькій областях. Водночас окупанти намагаються створити умови для початку наступу на цих напрямках.
Крім того, 1 березня повідомлялося про те, що ЗСУ знищили 4 катери Військово-морського флоту РФ в районі Кінбурнської коси Миколаївської області. Їх окупанти підготували для диверсантів.
Раніше в Генштабі повідомили, що в ніч проти 27 лютого українським силам ППО вдалося збити 11 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed.