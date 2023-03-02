ВС РФ потеряли в Украине более 150 тысяч солдат, — Генштаб (фото)
Украинские военнослужащие, как говорится в актуальной сводке, за все время полномасштабного вторжения уничтожили 3397 вражеских танков, 6658 бронированных машин и 300 самолетов.
Потери оккупантов в Украине продолжают неуклонно расти. Чуть больше чем за год полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали примерно 150 тысяч 605 российских военных. Об этом сказано в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 2 марта.
В частности, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 715 человек личного состава оккупантов, 2 танка, 20 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня, а также 3 БПЛА и 7 единиц автомобильной техники.
Согласно данным Генштаба, потери ВС РФ с 24 февраля по 2 марта в Украине составили:
- 150 605 человек (+715 за минувшие сутки);
- 6658 боевых бронированных машин (+20 единиц);
- 2398 артиллерийских систем (+5);
- 480 ракетных комплексов залпового огня (+1);
- 247 систем ПВО;
- 300 самолетов;
- 280 вертолетов;
- 2058 БПЛА оперативно-тактического уровня (+3);
- 873 крылатые ракеты;
- 18 военных кораблей и катеров;
- 5264 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
- 230 единиц спецтехники.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ от 1 марта, российские войска ведут оборону в Херсонской и Запорожской областях. Одновременно с этим оккупанты пытаются создать условия для начала наступления на этих направлениях.
Кроме того, 1 марта сообщалось о том, что ВСУ уничтожили 4 катера Военно-морского флота РФ в районе Кинбурнской косы Николаевской области. Их оккупанты подготовили для диверсантов.
Ранее, 27 февраля в Генштабе сообщили, что в ночь на 27 февраля украинским силам ПВО удалось сбить 11 дронов-камикадзе иранского производства Shahed.