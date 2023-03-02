ВС РФ потеряли в Украине более 150 тысяч солдат, — Генштаб (фото)

Украинские военнослужащие, как говорится в актуальной сводке, за все время полномасштабного вторжения уничтожили 3397 вражеских танков, 6658 бронированных машин и 300 самолетов.

Related video

Потери оккупантов в Украине продолжают неуклонно расти. Чуть больше чем за год полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали примерно 150 тысяч 605 российских военных. Об этом сказано в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 2 марта.

В частности, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 715 человек личного состава оккупантов, 2 танка, 20 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня, а также 3 БПЛА и 7 единиц автомобильной техники.

Согласно данным Генштаба, потери ВС РФ с 24 февраля по 2 марта в Украине составили:

150 605 человек (+715 за минувшие сутки);

6658 боевых бронированных машин (+20 единиц);

2398 артиллерийских систем (+5);

480 ракетных комплексов залпового огня (+1);

247 систем ПВО;

300 самолетов;

280 вертолетов;

2058 БПЛА оперативно-тактического уровня (+3);

873 крылатые ракеты;

18 военных кораблей и катеров;

5264 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

230 единиц спецтехники.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ от 1 марта, российские войска ведут оборону в Херсонской и Запорожской областях. Одновременно с этим оккупанты пытаются создать условия для начала наступления на этих направлениях.

Кроме того, 1 марта сообщалось о том, что ВСУ уничтожили 4 катера Военно-морского флота РФ в районе Кинбурнской косы Николаевской области. Их оккупанты подготовили для диверсантов.

Ранее, 27 февраля в Генштабе сообщили, что в ночь на 27 февраля украинским силам ПВО удалось сбить 11 дронов-камикадзе иранского производства Shahed.