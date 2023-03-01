ВС РФ готовят условия для наступления в Запорожской и Херсонской областях, — Генштаб

По информации командования, противник продолжает вести штурмовые действия сразу на пяти направлениях, а в течение минувших суток были отражены более 85 вражеских атак.

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Российские войска ведут оборону в Херсонской и Запорожской областях. Однако пытаются создать условия для начала наступления на этих двух направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за 1 марта.

По информации командования, в очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий людей из оккупированного Крыма. Так, в последнее время военные РФ, которые дислоцируются в селе Перевальное, отправляют своих родственников в Россию.

Тем временем россияне ведут наступление на пяти направлениях на востоке Украины. ВС РФ пытались продвинуться в сторону Купянска Харьковской области и Лимана Донецкой области, однако безуспешно.

Также противник продолжает наступление на Бахмутском направлении, где не прекращает штурмовать город Бахмут. В то же время украинские защитники отбили атаки в ряде населенных пунктов в этом районе.

Кроме того, армия России атакует позиции ВСУ на Авдеевском и Шахтерском направлениях. Однако оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Каменки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Невельского, Марьинки и Победы.

Всего украинские войска отбили 85 российских атак.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли 2 ракетных удара и применили 12 ударных дронов Shahed-136, которые сбили украинские воины. Также ВС РФ совершили 68 обстрелов из РСЗО.

Напомним, 28 февраля в издании AP отмечали, что Северо-восточный фронт может стать определяющим для следующего этапа войны в Украине. По данным журналистов, в случае захвата Купянска россияне смогут открыть путь для масштабного наступления. Если ВСУ удержат населенный пункт, уязвимости россиян станут заметнее, и это облегчит контрнаступление.

Нардеп Роман Костенко рассказал, что Россия готовится к крупномасштабному наступлению уже весной. По его словам, цель РФ — полный захват Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Также враг может атаковать Сумщину и Харьковщину.